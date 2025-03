Bilgili Holding’in prestijli projesi The Fifth Miami, “ABD’nin En İyi Ofis Mimarisi” ödülünü kazandı

Gayrimenkul geliştirme, yatırım, turizm ve küresel varlık yönetimi alanlarında Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden Bilgili Holding, öncülük ettiği güçlü gayrimenkul projeleriyle ABD dahil olmak üzere uluslararası arenada yankı uyandırmaya devam ediyor.

İkonik gayrimenkul projeleri geliştirme, rafine yasam kültürleri yaratma konusundaki tutkusu, essiz bilgi birikimi ve mükemmeliyetçi yaklaşımı ile öne çıkan Bilgili Holding, dünyanın dört bir yanından önemli yatırımcılar aracılığıyla yaratıp yönettiği fonlar, dünyaca ünlü markalarla yaptığı ortaklık ve iş birlikleriyle küresel arenada seçkin projelere hayat veriyor. Ticari ofis ve perakendeden lüks konaklama, konut ve karma kullanımlı projelere kadar geniş bir gayrimenkul portföyüne sahip olan Bilgili Holding, uluslararası gayrimenkul pazarındaki etkinliğini, prestijli bir ödülle daha da güçlendirdi.

Özgün mimari görünümüyle modern ofis deneyiminin yeniden tanımlıyor

Bilgili Holding’in ABD’deki prestijli projelerinden biri olan ve daha önce “Florida’nın En İyi Ofis Mimarisi” ödülünü kazanarak dikkatleri üzerine çeken The Fifth Miami, mimari başarısıyla önemli bir ödülün daha sahibi oldu. Bizzi + Bilgili ve Sumaida + Khurana ortaklığıyla geliştirilen ve mimari başarısıyla takdir toplayan The Fifth Miami, Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri (International Property Awards) tarafından “2024 ABD’nin En İyi Ofis Mimarisi” ödülünü kazandı. Dünyaca ünlü İspanyol mimar Alberto Campo Baeza tarafından tasarlanan proje, özgün mimari görünümü ve sahip olduğu özelliklerle modern ofis deneyimini yeni bir seviyeye taşıyor.

“Dünyaca ünlü markalarla birlikte seçkin projelere hayat veriyoruz”

Gerek Türkiye ve gerekse dünyada hayata geçirdikleri seçkin ve zamansız gayrimenkul projeleriyle geleceği tasarladıklarını belirten Bilgili Holding CEO’su Sinan Temo, şunları söyledi:

“Bilgili Holding olarak toplumlar için ekonomik, kültürel ve çevresel değerler yaratmanın yanında, gelecek kuşaklar için de sürdürülebilir değerlerin taşıyıcısı olma bilinciyle hareket ediyoruz. Ülkemizin yanı sıra yurt dışında da dünyaca ünlü markalarla iş birlikleri geliştirerek seçkin projelere hayat veriyoruz. Mimari niteliklerinin yanı sıra eşsiz işçilik ve kaliteyi bir arada sunan The Fifth Miami, Bizzi + Bilgili ve Sumaida + Khurana ortaklığıyla geliştirildiğimiz çok önemli bir ofis projesi. Dört markanın da vizyon ve yaklaşımına sahip olan bina, sanatsal değere ve üstün kaliteye sahip almanın yanında, aynı zamanda çevreye de değer katan bir proje niteliği taşıyor.

The Fifth Miami, Amerika’da türünün ilk örneğini oluşturuyor

Miami şehrinin ruhunu yansıttığına inandığımız bu proje, sade, düzenli, çok şeffaf ve aydınlık bir bina olarak tasarlandı. Projemiz, günümüz mimarlık dünyasının en büyük isimlerinden biri ve alanında sayısız ödülün sahibi Alberto Campo Baeza tarafından tasarlandı. The Fifth Miami için basit bir beyaz küple tasarıma başlayan mimar, bu saf, geometrik formu, değerli beyaz mermer, şeffaf cam ve temiz beyaz kontrplakla örtülmüş heykelsi bir mücevher kutusuna dönüştürdü. Ödüllü iç tasarımcılar Gabellini Sheppard, yönetici mimar Cube3 ve peyzaj tasarımcıları Urban Robot'un da katkılarıyla mükemmeli hedefleyen The Fifth Miami, bir ofisten daha fazlasını sunuyor. Yerel manzarayı kucaklayan ve insanların içinde çalışmayı dört gözle beklediği bir ortama sahip proje, modern ofis deneyiminin adeta yeniden tanımlıyor. Ayrıca olağanüstü zanaat ve kaliteye sahip yapısıyla da Amerika Birleşik Devletleri'nde türünün ilk örneğini oluşturuyor.

Sürdürülebilir ve sağlıklı bir çalışma ortamı olarak tasarlandı

Miami’deki canlı ve enerjik hayatın merkezinde 5. bölgede konumlanan projemiz, çalışanların üretkenliği yükseltmek ve ilham vermek amacıyla yüksek kalitede uyumlu bir ortam şeklinde tasarlandı. Her ofis katında tabandan tavana cam olan tasarımı sayesinde bol miktarda doğal ışık alan bina, okyanusun ve çevredeki alanın eşsiz manzarasına sahip. The Fifth Miami, sürdürülebilir ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratma taahhüdüyle LEED sertifika standartlarına göre tasarlandı. Yine çevre dostu malzemeler ve inşaat yöntemleri, yüksek enerji verimliliği, azaltılmış su tüketimi ve iyileştirilmiş hava kalitesiyle A+ sınıfı bir bina olarak inşa edildi.

Dolayısıyla bu denli özel niteliklere sahip bu projenin, ‘Florida’nın En İyi Ofis Mimarisi’ ödülünün ardından bu kez ‘ABD’nin En İyi Ofis Mimarisi’ ödülünü kazanması bizler için çok anlamlı, ancak şaşırtıcı değil diyebilirim. Bilgili Holding olarak küresel gayrimenkul pazarındaki etkinliğimizi, bu pazarın en önemli merkezlerinden biri konumundaki ABD, Miami’de bir kez daha gözler önüne seren bu projemizin, koleksiyonuna yeni ödüller eklemeye devam edeceğine inanıyorum.”