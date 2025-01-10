BMC, ilk seri üretim yerli ve millî motorlu taktik tekerlekli zırhlı araçları TSK'ya teslim etti

Türkiye’nin lider askeri araç üreticilerinden BMC, ülkemizin savunma sanayi alanındaki yerli ve milli üretim gücüne güç katmaya devam ediyor.

AR-GE ve teknolojiye yaptığı yatırımlarla, savunma sanayinde yerli ve milli üretimin öncüsü olan BMC, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ana muharebe tankı, zırhlı araçlar, askeri kamyonlar ve lojistik destek araçları gibi birçok farklı sınıfta askeri kara aracını ürün ailesinde bulunduran BMC, yerli ve milli tam bağımsız savunma sanayi hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor.

Bu çerçevede BMC, Türk mühendisleri tarafından tasarlanan ilk seri üretim yerli ve milli motorlu taktik tekerlekli zırhlı araçları Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim etmeye başladı. İzmir Pınarbaşı'ndaki tesislerinde T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı ve BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı’nın katılımıyla gerçekleştirilen törende, BMC tarafından partiler halinde üretilen 100 adet yerli motorlu taktik tekerlekli zırhlı aracın teslimatı gerçekleştirildi.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün: “Başkanlık olarak yürüttüğümüz projelerle gittikçe artan tecrübemiz, yeteneğimiz ve çalışma azmimizle geleceğe daha umutla bakıyor ve kararlı adımlarla ilerliyoruz.”

“Bugün, 50 adet yerli motorlu VURAN aracı Kara Kuvvetleri Komutanlığına, 40 adet yerli motorlu VURAN aracı Jandarma Genel Komutanlığına ve 10 adet yerli motorlu KİRPİ aracı Kara Kuvvetleri Komutanlığına olmak üzere toplam 100 adet Yerli Motorlu Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı envantere kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.Başkanlık olarak yürüttüğümüz projelerle gittikçe artan tecrübemiz, yeteneğimiz ve çalışma azmimizle geleceğe daha umutla bakıyor ve kararlı adımlarla ilerliyoruz. Kara araçları sektöründe yerlilik oranının daha da yukarılara çıkarılabilmesi için çalışmalarımıza devam edecek ve yeni nesil, teknolojik ve farklı ihtiyaçlara cevap verebilen motor geliştirme çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugün bu araçların ortaya çıkmasında emeği geçen tüm kurum ve çalışanlarımızı tekrar tebrik ediyor, yerli motorlu araçlarımızın ülkemize, milletimize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Fuat Tosyalı: “BMC olarak KİRPİ ve VURAN araçlarımızda motorla beraber yerlilik oranını %95 seviyesine çıkarmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz"

‘’BMC’de bugüne kadar yaptığımız tüm yatırımlarımızın yansıması olarak bugün ilk seri üretim yerli ve milli motorlu taktik tekerlekli zırhlı araçların Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslimini gerçekleştiriyoruz. Bu tarihi teslimat ülkemizin savunma sanayisinde yerlileşme oranının artırılması ve dışa bağımlılığın azaltılması hedeflerine yönelik çok önemli bir adım. Bugün itibariyle BMC tarafından üretilen KİRPİ ve VURAN araçlarında motorla beraber yerlilik oranını %95 seviyesine çıkarmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin taktik ihtiyaçlarına tam yanıt verecek şekilde göreve hazır hale getirilen bu araçların ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Yerli ve milli 90 adet VURAN ve 10 adet KİRPİ II teslimatı gerçekleştirildi

Uzun soluklu önemli bir proje çerçevesinde 2023 yılı Şubat ayında BMC POWER tarafından üretimleri Sakarya Arifiye’de başlatılarak sevkiyatı yapılan 400 beygir gücündeki ilk seri üretim yerli ve milli motor TUNA, BMC tarafından üretilen 90 adet VURAN ve 10 adet KİRPİ II askeri aracına entegre edildi.

Araçlarda kullanılan 400 beygir gücünde, 8,4 litre hacimli, sıralı tip 4 silindirli motor, 6.500 saat üzerinde test merkezinde ve 140 bin km araç üstünde test edildi ve zorlu NATO dayanım testlerini tamamladı. Tüm arazi ve hava şartlarına uyum sağlayacak şekilde optimize edilen araçlar Türk Silahlı Kuvvetleri’nin taktik ihtiyaçlarına tam yanıt verecek şekilde göreve hazır hale getirildi.

Motor ve araçlarla ilgili teknik özellikler

TUNA – 400 beygir

BMC POWER tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilerek üretilen 400 beygir güce sahip dizel motor projesidir.

· 4 Silindirli Sıralı Tip

· 8.4 Litre Motor Hacmi

· 400 Beygir Gücü

2020 yılında ilk ateşlemesi yapılan motorun test düzeneği ve araç üzeri test ve kalibrasyon çalışmaları başarı ile tamamlanarak 2022 yılında seri üretim aşamasına geçilmiştir. 2023 yılında Sakarya Arifiye’deki BMC POWER tesislerinde seri üretimine başlanan TUNA motorları BMC İzmir Pınarbaşı Tesislerine sevk edilmiştir.

90 adet Yerli Motorlu VURAN 4x4 Çok Amaçlı Zırhlı Araç üretimi 2024 yılı içinde tamamlanarak ordumuzun kullanımına sunulmuştur.

10 adet Yerli Motorlu KİRPİ II 4x4 Mayına Karşı Korumalı Araç ise 2024 yılı içinde üretilmiş, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda araç teslim kontrolleri tamamlanmıştır.

Bu kapsamda toplam 100 adet Yerli Motorlu Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracın, 10 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilecek törenle Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslimatları tamamlanmış olacaktır.

VURAN 4x4 – Taktik tekerlekli zırhlı araç

9 kişilik taşıma kapasitesi, yüksek koruma ve üstün hareket kabiliyetiyle VURAN 4x4, monokok tipte zırhlı kabin, özel zırhlı camlar ve özel tasarım koltukları sayesinde mayın ve balistik tehditlere karşı yüksek koruma sağlıyor. Özel kamera görüş sistemi, otomatik yangın söndürme sistemi, merkezi lastik şişirme özelliği ile yüksek balistik, mayın ve el yapımı patlayıcı korumasına sahip VURAN 4x4, güçlü yerli motoru TUNA ile birlikte planlı görevleri kapsamında en zorlu iklim koşullarında hassas nokta veya tesis koruma, karakollar arası devriye, konvoy koruması, bölge, nokta ve yol keşfi, fiziki sınır emniyetinin sağlanması görevlerini başarıyla icra ediyor.

Çok namlulu roket atar, havan toplu ve uzaktan kumandalı silah sistemli versiyonu ile VURAN 4x4, farklı silah ekipmanları entegrasyonu sayesinde birçok görevi başarıyla yerine getiriyor.

Yerli motorlu VURAN 4x4 Çok Amaçlı Zırhlı Araçlar sadece Türkiye’de değil aynı zamanda NATO Barış Gücü kapsamında Kosova ve Bosna Hersek’te başarıyla görev yapıyor.

KİRPİ II – Mayına karşı korumalı araç

Mayına karşı korumalı araç sınıfında sağladığı üstün koruma düzeyi ile efsane haline gelen KİRPİ’nin geliştirilmiş versiyonu KİRPİ II’de bağımsız süspansiyon sistemi bulunuyor. Yüksek koruma özelliklerine ek olarak geliştirilen KİRPİ II, hem yol tutuşunda hem de yolcu konforunda sınıfının öncüsü olmaya devam ediyor. KİRPİ II, monokok tipte zırhlı kabin, özel zırhlı camlar, özel tasarım koltuklar, silah istasyonu özelliklerinin yanı sıra, özel olarak entegre edilen göreve yönelik birçok donanımı (KBRN korunma sistemi, atış yeri hedef tespit sistemi, otomatik yangın söndürme sistemi, iç konuşma sistemi, karıştırma köreltme sistemi vb.) ve özel tasarlanmış patlayıcı madde keşif ve imha robot kollu versiyonu ile öne çıkıyor.

KİRPİ Mayına Karşı Korumalı Araç Ailesi; Ambulans, METİ (Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Aracı), Yük Taşıma Aracı ve 6x6 gibi birçok farklı versiyonu ile çeşitli görevleri başarıyla yerine getiriyor. Sınıfında sağladığı üstün koruma düzeyi ile başta Türkiye olmak üzere birçok farklı ülkede (Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Tunus, Türkmenistan, Ukrayna, Katar, Somali) en önemli savunma araçlarından biri olarak görev yapıyor.