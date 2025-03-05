Boyner Grup’ta üst düzey atama

Farklı sektörlerde pazarlama, finans ve reklam teknolojilerini bir araya getiren Türkiye’nin ilk ve tek ‘müşteri teknolojileri’ şirketi Hopi, 10. yılında büyük bir dönüşüm sürecine giriyor. Bu dönüşümün liderliğini üstlenmek üzere, veri odaklı stratejiler ve dijital dönüşüm konularında 25 yılı aşkın deneyime sahip olan Bülent Dölek, 3 Mart 2025 itibarıyla Hopi’nin yeni CEO’su olarak göreve başladı.

Dölek, Hopi’nin büyük veri altyapısı ve analitik gücünü kullanarak marka ortakları ve müşterilere daha fazla değer sunmayı hedefliyor. Kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri, fintek alanındaki yenilikleri ve inovatif sadakat programlarıyla Hopi’nin, sektördeki liderliğini daha da pekiştirmeyi amaçlıyor.

Bülent Dölek kimdir?

İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu olan Dölek, yüksek lisansını İTÜ’de Mühendislik Yönetimi alanında tamamladı. Kariyerine 1997 yılında Migros’ta başlayan Dölek, perakende ve veri odaklı stratejiler konusundaki uzmanlığıyla farklı sektörlerde önemli pozisyonlarda görev aldı. g2m firmasında hem İcra Kurulu Üyesi hem Satış Operasyon Direktörü görevlerini yürütmesinin ardından, 2014 yılında yönetim danışmanlığı kariyerine başladı. Accenture ve McKinsey gibi önde gelen şirketlerde perakende sektörüne yönelik 4 yıllık danışmanlık tecrübesinden sonra, LC Waikiki’de CEO Yardımcısı olarak omni-channel dönüşüm sürecini yönetti. Son olarak Yemeksepeti’nde Hızlı Ticaret Genel Müdürü olarak görev yapan Dölek, dijital dönüşüm ve veriye dayalı iş modelleri konusundaki bilgi birikimiyle Hopi’ye liderlik edecek.

Boyner Grup insan kaynaklarında yeni dönem

Boyner Grup’un insan odaklı yönetim anlayışını daha da ileriye taşımak amacıyla gerçekleştirilen bir diğer önemli atama ise Yasemin Asar oldu. Boyner Grup CHRO’su ve Boyner Büyük Mağazacılık Operasyondan & Organizasyonel Gelişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak 3 Mart 2025 itibarıyla yeni görevine başlayan Asar, sürdürülebilir büyüme, çalışan deneyimi, organizasyonel ve operasyonel verimlilik alanlarında önemli sorumluluklar üstlenecek.

Yasemin Asar kimdir?

İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Yasemin Asar, kariyerine 1998 yılında Boyner Grup’ta başladı. 2015’te A&Y Marka Mağazacılık’ta lojistik, IT ve insan kaynakları operasyonlarından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2020’de Doğuş Hospitality & Retail Group’a geçerek, insan kaynakları, süreç geliştirme ve teknoloji alanlarında dönüşüm projelerine liderlik etti. Boyner Grup’taki yeni görevinde Asar, iş süreçlerinin daha entegre ve verimli hale getirilmesini, çalışan deneyiminin iyileştirilmesini ve organizasyonel gelişimin hızlandırılmasını hedefliyor.