Bupa Acıbadem Sigorta’da üst düzey atama

Bupa Acıbadem Sigorta’nın 2010 yıldan bu yana Genel Müdürlük görevini yürüten Gökhan Gürcan, bayrağı 1 Eylül 2023 itibarıyla Atilla Benli’ye devrediyor. 2021 yılından itibaren Bupa Acıbadem Sigorta’nın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de sürdüren Gökhan Gürcan, bu görevinin yanında Bupa Türkiye’nin CEO’luğunu da devam ettirecek.

Görevi 1 Eylül 2023 tarihinde devir alacak Atilla Benli, Bupa Acıbadem Sigorta’daki yeni görevinden önce Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü görevlerini yürütüyordu.

Bupa Türkiye CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Gürcan hem şirket içinde hem de sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: “Bupa Türkiye olarak hem sigortacılık hem de sağlık hizmetleri alanında büyümeye, etkinliğimizi ve yaygınlığımızı arttırmaya; bu amaçla da yeni şirketler satın almaya, yeni şirketler kurmaya ve yeni iş kollarına girmeye çalışıyoruz. Tüm bu stratejileri hayata geçirebilmenin kolay olmadığı ise hepimizin malumu. Bu doğrultuda rol ve sorumlulukların dağılımının etkin ve verimli olabilmesi için sürekli olarak organizasyonumuzda iyileştirmeler yapıyor, organizasyonumuzu tüm kademelerde farklı yetenekler ile kuvvetlendirmeye ve çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Şimdi ise çok önemli başka bir organizasyon değişikliğinin yapılma vakti geldi. Kudretimize uygun şekilde kuvvetimizi arttırabilmek için 13,5 yıldan beri büyük bir şevk, inanç ve mutluluk ile yürüttüğüm Bupa Acıbadem Sigorta Genel Müdürlüğü rolümü 1 Eylül itibari ile Atilla Benli’ye devrediyorum. 1 Eylül 2023 sonrasında da sizlerle “Yönetim Kurulu Başkanı” sıfatım ile birlikte olmaya, kurduğumuz hayali hayata geçirebilmek için stratejik koordinasyonu yürütmeye, sanal yapılanmalarını tamamladığımız alanlarda şirketleşme yolculuğunu yönetmeye, Bupa Türkiye çatısı altında yer alan şirketler arası entegrasyonunu dizayn etmeye ve Bupa Türkiye’nin strateji ve hedeflerinin icrasından sorumlu olmaya devam edeceğim.”