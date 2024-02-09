Bupa Türkiye, depremzedelere destek vermeye devam ediyor

6 Şubat depremlerinin ilk gününden itibaren gönüllü çalışanlarıyla birlikte deprem bölgesine destek sağlayan Bupa Türkiye, mobil sağlık kliniğine dönüştürülen özel konteynerini Kahramanmaraş’a ulaştırarak 2 binden fazla depremzede için sağlık hizmeti sunduğunu duyurdu.

Ayrıca Malatya’ya gönderilen mobil mutfak tırı aracılığıyla günde 10 binden fazla depremzedenin temel beslenme ihtiyaçlarını karşılayan Bupa Türkiye, şimdi de Habitat Derneği ile hayata geçirilen Sağlıklı ve Mutlu Yarınlar “Sürdürülebilir Yaşam Projesi” ile bölgedeki yaraların sarılmasına destek olmayı sürdürdüğünü bildirdi.

Sürdürülebilir projelerle kesintisiz destek

Habitat Derneği ile Hatay Samandağ’daki Karaçay Konteyner Kenti’nde hayata geçirilen Sağlıklı ve Mutlu Yarınlar “Sürdürülebilir Yaşam Projesi” ile depremden en fazla etkilenen çocuklar ve ebeveynleri için eğitici bir ortam hazırlanması hedefleniyor. Proje kapsamında, çocukların dış alanda güvenle keyifli vakit geçirebileceği park alanı ve özel olarak düzenlenmiş kapalı eğitim alanının bulunduğu aktarıldı. Bu eğitim konteynerinde düzenli olarak yapılacak eğitimler ve atölyelerle hem ebeveynlerin hem de çocukların sosyal gelişimlerinin desteklendiği bilgisi paylaşıldı.

Bupa Global’den deprem çalışmalarına ödül

Bupa’nın Global olarak yaptığı sene sonu değerlendirmesinde tüm Bupa şirketleri arasında Bupa Türkiye, 6 Şubat Kahramanmaraş Depremleri’nde büyük özveriyle yaptığı destekleyici çalışmalardan dolayı Bupa Global ekibi tarafından yılın en iyi sosyal sorumluluk projesi ödülüne layık görüldü.

“Üzerimizde olan sorumluluğun bilincindeyiz”

Desteklerine, sürdürülebilir kalkınma felsefesi ile yaklaştıklarını söyleyen Bupa Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Gürcan; cesaretli, önemseyen ve sorumlu bir grup olduklarını kaydederek, “6 Şubat 2023 tarihinde Pazarcık ve Elbistan merkezli depremler sebebi ile 50 binden fazla vatandaşımızı kaybetmenin üzüntüsünü ilk günkü gibi yaşıyoruz. Ulus olarak ihtiyacımız olduğu zaman tüm farklılıklarımıza rağmen kenetlenmeyi bilen, yardımlaşmayı bilen, yüksek vicdan duygusu ile hareket edebilen bireyleriz. Son yüz yılın en yıkıcı depremlerinden biriyle karşı karşıya kaldığımız zaman da tüm bu değerlerimiz ile hareket ettik. Ne mutlu Bupa Türkiye ailesine ki, küçük de olsa hepimizin bu yardımlaşmada bir katkısı oldu ve olmaya devam ediyor. İnsanların daha uzun, daha sağlıklı ve daha mutlu yaşam sürdürmelerine yardımcı olmak ve daha iyi bir dünya yaratmayı en önemli amacı olarak benimseyen büyük bir organizasyon olarak, bölgenin tüm yaraları sarılana dek destek vermeye devam edeceğiz. Deprem bölgesine uzun vadeli destek sağlamayı görev olarak kabul ediyor, büyük bir sorumluluk bilinciyle çalışmaya devam ediyoruz. Üzerimizde olan sorumluluğun bilincindeyiz” dedi.