Çalışan verimliliğinde ‘doğru tasarlanmış ofis’ uyarısı

ANKARA (EKONOMİ) - Tam zamanlı bir çalışanın gününün üçte birini ofiste geçirdiğini belirten İç Mimar Didem Tan, ofislerde ergonomik mobilya kullanımı ve uygun renk tercihlerinin çalışanların odaklanması ile üretkenliğini etkilediğini aktardı.

ABD’li mimarlık şirketi Gensler’in araştırmasına atıfta bulunan Tan, “Araştırmaya katılanların yüzde 90’ı iyi tasarımın verimliliği artırdığı görüşünü savunurken, yüzde 48’i de iyi tasarlanmış ofis ortamının onları daha fazla iş yerinde kalıp çalışmaya motive ettiğini belirtiyor” dedi.

Mekânların, kullanılan eşyaların, mobilyaların renklerinin insan psikolojisini hem olumlu hem de olumsuz yönde etkileme gücüne sahip olduğunu bildiren Didem Tan, “Mavi, sakinlik, huzur hissi yaratırken, yeşil doğayı hatırlatır, kişide rahatlama hissi uyandırır. Sarı ise enerji ve canlılık hissi verir” dedi.

Psikolojinin, iç mimarlık ve tasarım ile iç içe geçtiğini belirten Tan, “Üretkenliğin karmaşıklığı ve çoklu faktörlü bir süreç olması nedeniyle, beynin birçok farklı bölgesi ve işlevi üretkenliğe katkıda bulunur. İç mekândaki tasarım ve renk seçimi üretkenlik sürecindeki en önemli unsurlardandır” diye konuştu.

Tan ayrıca, işyerindeki mobilyaların ve ekipmanların yerleşiminin, iş akışını kolaylaştırabildiğine veya zorlaştırabildiğine işaret etti.