CANiK, 2023 yılı ihracat çalışmalarına Las Vegas'ta başladı

Hafif silah üreticisi CANiK, 2023 yılı ihracat çalışmalarına Las Vegas’ta düzenlenen SHOT Show fuarıyla başladı. 17-20 Ocak tarihlerinde Las Vegas’ta bulunan Venedik Fuar ve Kongre Merkezi'nde bu yıl 45’incisi düzenlenen fuarda CANiK’in standı ilgi gördü. Fuarda 12 ayrı anlaşma imzalandı. Sadece fuarın ilk 2 gününde 15 bin, toplamda 20 bin adedin üstünde ürün satışı gerçekleşti.

Fuar sonrası değerlendirmelerde bulunan CANiK Genel Müdürü C. Utku Aral, “2022 yılında yoğun bir fuar trafiği gerçekleştirdik. Bugün üretiminin yüzde 95’ini dünyanın 69 ülkesine ihraç eden global bir marka haline geldik. 2008 yılından bu yana her sene katılım gösterdiğimiz SHOT Show’da bu yıl da büyük bir ilgiyle karşılaştık. 70’e yakın ülkeden ziyaretçilerimiz, yeni ürünlerimizi heyecanla beklediklerini belirterek sipariş için sıraya girdiler. Lansmanları gerçekleşen METE MC9 ile SFx RIVAL-S tabancalarımız tahminimizin çok üstünde bir ilgi ile karşılaştı. Haziran’da Güney Florida’daki yeni üretim tesisimizin devreye girmesiyle birlikte ABD’deki konumumuzu daha da güçlendirecek, çevre pazarlardan elde ettiğimiz satış payını katlayarak, yolumuza aynı hızla devam edeceğiz.” dedi.

ABD’ye tabanca ihraç edenler arasında ilk üçte

CANiK’in Güney Florida’da bulunan West Palm Beach’teki fabrika inşaatı Nisan 2022’de başladı. CANiK USA tesisinin Haziran ayında üretime ve ürün teslimatlarına başlaması planlanıyor. CANiK, SHOT Show’un gerçekleştiği ABD pazarına tabanca ihraç eden firmalar arasında dünyada üçüncü sırada yer alıyor. CANiK ABD’deki marka bilinirliğinde de üst sıralarda bulunuyor. Yapılan anketlere göre, CANiK ABD vatandaşlarının bildikleri ilk 3 Türk markasından biri konumunda yer alıyor.