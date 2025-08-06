Chint Power, Türkiye enerji pazarında fark yaratıyor

Ar-Ge’den montaja, testten paketlemeye kadar tüm üretim süreçleri, Chint Power’ın %100 kendi kontrolünde olan global üretim tesislerinde ve kendi mühendislik kadrosuyla yürütülüyor. 16 yılı aşkın üretim tecrübesine sahip şirket, yıllık 25 GW inverter ve 2.5 GWh enerji depolama sistem entegrasyon kapasitesiyle dikkat çekiyor. ISO 9001 ve ISO 14001 sertifikalı kalite yönetim sistemine sahip Chint Power, uluslararası standartları eksiksiz karşılayan bir üretim disiplini sunuyor.

Chint Power’ın üretim altyapısı; yüksek üretim kapasitesi, ileri seviye otomasyon sistemleri ve global ölçekte geçerli kalite sertifikaları ile öne çıkıyor. Tüm üretim süreci, şirketin kendi mühendisleri tarafından yönetiliyor ve her bir ürün şeffaf kalite kontrol süreçlerinden geçerek son kullanıcıya ulaştırılıyor. Şirket, sadece ileri teknoloji çözümler değil; sürdürülebilirlik, güvenilirlik ve şeffaflık esaslı bir üretim anlayışı da sunuyor.

Küresel etki, Türkiye’de güçlü varlık

Chint Power, Güney Kore ve ABD gibi pazarlarda lider üreticiler arasında yer alırken, Türkiye’deki enerji dönüşümüne de aktif katkı sağlıyor. Ticari ve endüstriyel ölçekte kullanılan Chint Power inverter ve enerji depolama sistemleri, farklı saha ve iklim koşullarına uyum sağlayan esnek yapılarıyla öne çıkıyor.

Şirket, Türkiye pazarındaki büyümesini, küresel üretim gücü ve yerel mühendislik deneyimiyle birleştirerek sürdürülebilir kılmayı hedefliyor.

Chint Power Türkiye Ülke Satış Müdürü Mustafa Tekdaş, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Türkiye, yenilenebilir enerji yatırımları açısından son yıllarda önemli bir ivme kazandı. Bu dönüşüm sürecinde, güvenilir, verimli ve uzun ömürlü inverter ile enerji depolama çözümlerine olan ihtiyaç da giderek artıyor.

Chint Power olarak, küresel üretim gücümüzü Türkiye’nin hizmetine sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. 5 farklı üretim tesislerimizden çıkan ürünlerimiz, bugün Türkiye genelinde birçok projede aktif olarak kullanılıyor.

Yalnızca ileri teknoloji çözümler sunmakla kalmıyor; yerel yapılanmamız sayesinde yatırımcılarımıza satış sonrası destek ve teknik güvence de sağlıyoruz.”

Teknolojik yetkinlik ve güçlü iş ortaklıkları

Chint Power, yalnızca üretim kapasitesiyle değil; ileri düzey teknolojik yetkinliğiyle de dikkat çekiyor. BloombergNEF Tier-1 listesinde hem inverter hem de enerji depolama üreticisi olarak yer alan şirket, 255 teknik patentin yanı sıra Tsinghua Üniversitesi başta olmak üzere önde gelen eğitim kurumlarıyla yürüttüğü iş birlikleriyle Ar-Ge yatırımlarını kararlılıkla sürdürüyor.

Ürün kalitesi, TÜV SÜD, TÜV Rheinland, Intertek ve CSA Group gibi bağımsız ve akredite laboratuvarlar tarafından belgelendirilen Chint Power, aynı zamanda birçok ulusal ve sektörel teknoloji ve yönetim standardının geliştirilmesinde de aktif rol alıyor.

Chint Power, Türkiye ve dünya genelindeki referans projeleriyle geniş bir uygulama deneyimine sahip. Yerel iş ortaklarıyla yakın iş birliği içinde çalışan şirket, inverter ve enerji depolama çözümlerinde yalnızca teknik destek sağlamakla kalmayıp, proje bazlı özelleştirme taleplerine de yüksek esneklikle yanıt veriyor.

Bugün beş kıtada faaliyet gösteren Chint Power, Türkiye’de artan enerji ihtiyaçlarına güvenilir ve sürdürülebilir çözümlerle katkı sunmayı ve yerel pazarda uzun vadeli değer yaratmayı hedefliyor.