Çimsa, yılın ilk yarısında net satışlarını 20.3 milyar TL’ye yükseltti

“Çimentodan Yapı Malzemelerine”, “Griden Yeşile” ve “Yerelden Küresele” olarak tanımladığı stratejik dönüşüm yolculuğunu kararlılıkla sürdüren Sabancı Holding iştiraki Çimsa, 2025 yılına ilişkin enflasyon muhasebesine uyarlanmış ilk 6 aylık finansal sonuçlarını açıkladı.

Şirket, yılın ilk yarısında hem net satışlarında hem de FAVÖK’ünde reel olarak büyüme kaydetti. Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen finansal tablolara göre, şirketin yılın ilk yarısındaki net satışları geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 31’lik reel artışla 20.3 milyar TL’ye ulaştı. Şirketin FAVÖK büyümesi ise reel olarak yüzde 15 olarak gerçekleşti.

Türkiye ve yurt dışında genişleyen operasyonel ağı, maliyet yönetimi odaklı yaklaşımı ve etkin yatırım stratejileriyle Çimsa, yılın ilk yarısında ortaya koyduğu performansla dikkat çekti. Özellikle devam eden yüksek kapasite kullanımı, satışlarındaki güçlü organik artış ve Mannok katkısı, bu büyümede Çimsa'nın yılın ilk yarısındaki güçlü finansal performansında belirleyici rol oynadı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çimsa CEO’su Umut Zenar, “Çimsa olarak reel büyümemizi devam ettirmiş olmaktan, sektöre bu anlamda öncülük etmekten mutluluk duyuyoruz.

Önümüzdeki dönemde, özellikle Mersin, Eskişehir ve ABD’de devam eden yatırımlarımızın tam kapasite devreye girmesiyle birlikte, hali hazırda sahip olduğu çeşitlendirilmiş gelir yaratma kabiliyetini daha da güçlendiren, yapı malzemelerinde küresel liderliğini pekiştiren ve yeşil enerji kullanımını artıran bir Çimsa’yı hep birlikte göreceğiz” dedi.