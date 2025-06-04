Çocuklar kırtasiye atıklarını biriktirdi, Adel/Faber-Castell ile geleceği renklendirdi!

“Atma, Geri Dönüştür, Geleceği Renklendir!” sloganı ile hayata geçirilen proje, Özel Anabilim Eğitim Kurumları’nın Sancaktepe, Maltepe ve Ümraniye kampüslerinde, Adel/Faber-Castell Ar-Ge Ekip Lideri Elif Öz Çetin’in gerçekleştirdiği ve yaklaşık 1800 öğrencinin katılım gösterdiği bilgilendirme sunumları ile başladı. Marka ekibi tarafından yapılan sunumlarda öğrencilere; geri dönüşümün çevresel sürdürülebilirlik açısından önemi, atıkların nasıl ayrıştırılması gerektiği ve atık kırtasiye malzemelerinin sulu boya gövdesine dönüşüm süreci adım adım aktarıldı. Aynı zamanda plastiklerin döngüsel ekonomiye uyumu ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri sektörel deneyimle harmanlanarak oyunlaştırılmış içeriklerle anlatıldı. Proje, atık kırtasiye malzemelerinin toplanması için okullara atık toplama ünitelerinin yerleştirilmesi ile devam etti.

Öğrenciler kırtasiye atıklarını geri dönüşüm yolculuğuna çıkararak rengârenk sulu boyalara dönüştürdü

Özel Anabilim Eğitim Kurumları öğretmenlerinin de desteğiyle yaklaşık bir ay süren atık toplama sürecinin ardından Adel/Faber-Castell, öğrenciler tarafından biriktirilen kırtasiye atıklarını geri dönüşüm yolculuğuna çıkararak rengârenk sulu boyalara dönüştürdü. Kullanılmış plastiklerden üretilen gövdesiyle Faber-Castell markalı sulu boyalar, daha fazla çocuğun yaratıcılığına ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla Çevre Koruma Haftası’nda Koruncuk Vakfı’na bağışlandı. Gerçekleştirilen bu proje ile çocuklara hem çevre ve atık toplama bilinci kazandırıldı ve atıkların nasıl geri dönüştürülebileceği uygulamalı olarak aktarıldı, hem de üretilen ürünler başka öğrencilere ulaştırılarak iyiliğin yayılması sağlandı.