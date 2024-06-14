Colin’s geleceğin tasarımcılarını ödüllendirdi

Hazır giyim modasının öncü denim markalarından Colin’s, bu yıl Denimtopia temasıyla düzenlediği Denim Fikrim Tasarım Yarışması’nın kazananlarını ve finalistlerini ödüllendirdi. Yarışmanın birincisi Mimar Sinan Ünivesitesi’nden Elif Kocamaz olurken, ikinciliği Okan Üniversitesi’nden Sadiye Seda Kayıkçı, üçüncülüğü ise Mimar Sinan Üniversitesi’nden İdil Zeynep Yiğit aldı. Yarışmada finale kalan 10 öğrencinin tasarımları gala gecesinde sergilenirken, öğrenciler tasarım hikayelerini anlatma fırsatı da buldular. İnsanlığın enerji kaynağı arayışından ilham alarak oluşturduğu Midnight Zone tasarımı ile birincilik ödülünü kazanan Elif Kocamaz’a ödülünü veren Colin’s İcra Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, “Biz Colin’s olarak sürdürülebilirliği iş modelimizin merkezine koyuyor, üretimden organizasyon ve pazarlamaya kadar her alanda sürdürülebilir yöntemleri iş modelimize dahil ediyoruz. Çok kıymetli gençlerimizin geleceğini de düşünerek düzenlediğimiz yarışmamız, sürdürülebilirlik vizyonumuz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz, bu ülkeye, insanlığa ve gezegenimize olan sorumluluğumuzun gereği olarak attığımız bir adım” dedi.

“Projenin arkasında bir vizyon ve bir öykü var”

Gala Gecesinin açılış konuşmasını gerçekleştiren Colin’s Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Ahmet Eroğlu, “Yarışmamız sadece moda dünyasına yön vermekle kalmıyor, aynı zamanda gençlerimizde sürdürülebilirlik bilincini de oluşturuyor. Bu yıl, pek çok çevresel ve sosyal meselenin tasarım hikayelerine ilham olduğunu gördük. Bizleri etkileyen birçok değerli projeyle karşılaştık. Çevreye ve topluma duyarlı bireyler olarak yetişen gençlerimizin oluşturduğu her bir projenin arkasında, bizlere gurur veren bir vizyon ve bir öykü var. Daha yaşanılır bir dünya için fikirlerini ve yaratıcılıklarını ortaya koyan her yarışmacı bizim için çok kıymetli” şeklinde konuştu. Yarışmanın Gala Gecesi’ne Eroğlu Giyim Yönetim Kurulu Başkanı Ümmet Eroğlu da katıldı.