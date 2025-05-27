Continental, “Top Sizde” kampanyasını duyurdu

23 Mayıs – 30 Haziran 2025 tarihleri arasında, Continental’in yetkili satıcılarından veya kampanyaya katılan lastik satış noktalarından yapılacak 4 adet, 18 inç ve üzeri yaz ya da dört mevsim binek, 4x4 / SUV lastiği alımlarında Adidas tarafından Continental’e özel olarak tasarlanmış futbol topu hediye ediliyor.

Kampanya, yaz aylarında güvenli sürüş için mevsime uygun lastik kullanımını teşvik ederken, sürücülere sahada da keyifli anlar yaşatmayı hedefliyor. Continental için özel olarak tasarlanan, markanın dinamizmini ve sportif ruhunu yansıtan Adidas Starlancer Club futbol topu sınırlı sayıda üretildi.



Alman mühendisliğiyle geliştirilen Continental yaz ve dört mevsim lastikleri, yüksek yol tutuşu, kısa fren mesafesi, sessizlik ve yakıt tasarrufu gibi avantajlarıyla öne çıkıyor. Kampanyaya katılım sağlamak isteyen kullanıcılar detaylı bilgiye Continental Türkiye resmi internet sayfasından ulaşabiliyor.