Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky, 2025'te Skyrunning World Series takvimine girdi

Bu yıl 11. kez düzenlenecek yarışta, sporcular benzersiz bir deneyim yaşayacak. Deniz seviyesinden zirveye 2365 metrelik yüksekliğe uzanan bu etkileyici rota, Antalya’nın ve Kemer’in doğal güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmaya devam edecek. Corendon Airlines, 'Dünyayı Antalya’nın Zirvesine Uçuruyoruz' mottosuyla, Tahtalı Run to Sky yarışını bir adım daha yukarı taşıyor. Sporcuları, Akdeniz’in muazzam manzarası eşliğinde Tahtalı Dağı’nın zirvesine ulaşmaya davet ederken, bu eşsiz deneyimle gökyüzünde özgürlüğü ve zirvede zaferi keşfetmeye çağırıyor.

Tahtalı Run to Sky’a ilk yılından beri destek vererek güç katan Corendon Airlines, organizasyonun büyümesine ve dünya çapında tanınmasına katkı sağlıyor. Her yıl daha fazla sporcu ve izleyici çeken bu etkileyici etkinlik, Corendon'un katkılarıyla daha da prestijli bir hale geliyor. 2025 yılında World Series etabı damga vuracak olan Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky, Corendon Airlines isim sponsorluğuyla skyrunning dünyasına yeni bir soluk getiriyor. Uluslararası sporcuların katılımıyla daha da büyüyecek olan bu etkinlik, sporun ve doğanın birleştiği eşsiz bir deneyim sunacak. Corendon Airlines’ın güçlü desteğiyle, Antalya’nın benzersiz manzaraları eşliğinde koşulacak bu yarış, dünya çapında büyük bir heyecan yaratacak ve tüm katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak.

Antalya’da 2024 yılında 20 ülkeden 800 sporcuyla unutulmaz bir yarış yaşandı

World Series seviyesine ulaşan dev yarışa 2024 yılında 20 ülkeden 800 sporcunun katılım sağladı. Bu başarı, Antalya’nın etkileyici doğal güzellikleri ve zorlu parkurlarıyla katılımcılara unutulmaz anlar yaşatması sayesinde elde edildi. 2025 yılında bu yarışa daha fazla sporcunun katılması ve yeniden büyük bir heyecan yaratması planlanıyor.

Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky, 16 ülkede 24 yarışın olduğu Merrell Skyrunner® World Series’in 2025 takviminde yer alarak uluslararası önemini daha da artırdı. 27 kilometrelik "Run to Sky" parkuru, Skyrunning dünyasının önde gelen sporcularının beceri, dayanıklılık ve cesaretlerini test edecekleri bir platform sunacak. Bu prestijli yarış serisi, teknik zorluğu ve irtifa kazancı ile biliniyor. 2025 yılında 9-10 Mayıs tarihlerinde Kemer’de Tahtalı’da düzenlenecek yarışa dünyaca ünlü elit atletler katılacak. Yarış, yerel ve uluslararası TV kanalları ile YouTube üzerinden canlı yayınlarla dünya çapında izleyicilerle buluşacak.

Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky, dünya çapında büyük bir ilgi görecek

Yüksek dağ tırmanışı ve Skyrunning tutkunlarının bir araya geldiği Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky, World Series etabıyla enerji alanını genişletiyor. Elit sporcuları cezbeden yarış, dünya çapından da katılımcıları ağırlayacak. Bu prestijli etkinlik, zorlu parkurları ve muazzam manzaralarıyla sporculara eşsiz bir deneyim sunarken, global basının da ilgisini çekecek.

Birbirinden özel etaplarıyla sınırları zorlayacak

Dünyanın dört bir yanından koşuseverleri ağırlayan organizasyon, 3 farklı etabıyla sporculara hem fiziksel sınırlarını zorlama hem de Antalya’nın eşsiz doğasını deneyimleme avantajı kazandırıyor.

3 farklı kategoride gerçekleştirilecek yarışların parkur mesafeleri ise şu şekilde olacak:

- 12 K KemeRun

- 27 K Run To Sky

- 65 K Berg Sky Race

- Berg Sky Race (BSR) 65 K

Türkiye’nin ilk Skyrunning yarışı olan Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky’ın en uzun etabı, 65 kilometreyle dikkat çeken bir mesafeye sahip. Tahtalı Dağı etrafında gerçekleştirilen bu parkur, etkileyici manzaralar eşliğinde Tahtalı Dağı'nın zirvesine ulaşacak şekilde tasarlanmış olup, Avrupa ve Türkiye'nin en zorlu parkurlarından biri olarak biliniyor. Akdeniz'in gözbebeği Kemer’de, muazzam denizi, doğal parkları ve daha birçok güzelliği içinde barındıran bu yarışta, katılımcılar 4300 metre yükseklik kazanacaklar.

Tahtalı Run to Sky (TRS) 27 K

Bu parkur, Yunan mitolojisinde Zeus’un evi olarak kabul edilen, 2365 metre yüksekliğe sahip ve ülkemizin en yüksek dağlarından biri olan Tahtalı Dağı’nın zirvesine doğru uzanıyor. Dünyanın en güzel 10 plajından biri olarak bilinen Çıralı’dan başlayarak, sporcular 27 kilometrelik mesafeyi aşarken 2650 metre irtifa kazanacaklar. Ayrıca, prestijli World Series’e dahil edilen parkurlar arasında yer alıyor.

KemeRun (KMR) 12 K

Kemer şehir merkezinden başlayan yarış 12 kilometre uzunluğu ile Kemer’in en güzel noktalarını keşfetme imkânı sunuyor. 7’de 70’e herkesin koşabileceği patika koşusu toplam 400 metre irtifa kazanımına sahiptir.

Puan kazanımı

Her yarışta, bitirenlere puanlar verilecek. SkyRaces ve SkyMasters için farklı sayıda puan verilecek.

Bir sporcunun her bir SkyRace yarışında alabileceği maksimum puan 5.000'dir (birincilik) – ikinci olan sporcu bu puanın %20 daha azını kazanır (4,000) - 3 ila 20. sıralar, kendilerinden üst sıradaki kişiden %10 daha az puan alır. Örneğin, 3. sıraya 3.600, 4. sıraya 3,240 puan verilir ve bu, 600 puan alan 20. sıraya kadar devam eder.

21. sıradan sonra bitirenler zamana göre puan alır. 20. sıradan sonraki her dakika için puanlar 5 azalır. Birisi 20. sıradaki koşucudan 5 dakika sonra bitirirse, 25 puan daha az (575 puan) alır. 20. sıradan itibaren sadece zaman dikkate alınır, bu nedenle aynı sürelerde bitiren sporcular aynı puanları kazanabilir.

SkyMasters bununla aynıdır, ancak iki kat daha fazla puan verir.

Para ödülleri

Her Skyrace yarışında ilk 10 içinde bitiren kadın ve erkek sporculara para ödülü verilecektir. Ödüller etkinlik tarihinden itibaren 60 gün içerisinde sporculara iletilecektir.

Skymasters katılım şartları

Skymasters yarışına katılım hakkı kazanmak için sene içinde en az 4 adet Skyrace yarışına katılmak ve en az birinde sıralamada ilk 20’ye girmek gerekiyor. Sene sonunda dağıtılacak olan ödüllere hak kazanmak için en az 4 tane Skyrace ve bir tane Skymaster yarışını tamamlayıp genel puan sıralamasında ilk 20 kadın veya ilk 20 erkek arasına girmek zorunlu.

Yarışın kayıtları başladı

Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky kayıtları 15 Aralık 2024 tarihinde başladı ve 28 Nisan 2025 tarihine kadar devam edecek. Kayıt yaptırmak için https://event.tahtaliruntosky.com/ web sitesinden bilgi alınabilecek.