DCT Trading ve NORM Technologies stratejik iş birliği anlaşması imzaladı

DCT Trading, savunma sanayi alanında uzmanlaşmış ve yenilikçi teknolojileriyle öne çıkan Norm Technologies ile önemli bir iş birliğine imza attı.

Savunma sanayindeki uzmanlığı ile dikkat çeken NORM Technologies, özellikle KBRN savaş maddelerine karşı koruyucu sistemler ve Balistik Koruyucu Ürünleri yerli olarak üretmekte ve savunma sanayi alanında geliştirdiği yenilikçi ürünleriyle tanınmaktadır. Bu alandaki ulusal ve uluslararası standartları karşılayan ürünlerle müşteri ihtiyaçlarına uygun çözümler sunan firma, aynı zamanda en az 800 0C sıcaklığa dayanıklı ve en önemlisi sıcaklığa maruziyet sonrası yapısını koruyan karbon kumaştan üretilmiş kıyafetler, balistik koruyucu yelek, mayın arama/temizleme elbisesi, bomba imha elbisesi, KBRN koruyucu iç giyim takımı, KBRN koruyucu bot kılıfı ve KBRN koruyucu eldiven gibi ürünleri de dikkat çekmektedir. Bununla birlikte,hafif ve ağır silah mühimmatlarıile MK Serisi Termobarik uçak bombaları da NORM Technologies’in ürünleri arasında yer almaktadır.DCT Trading ise bu ortaklıkta, özellikle kumaş bazlı ekipman üretimi için gerekli olan yüksek kalite vemiktardaki pamuğun, Türkiye ve dünyanın diğer önemli üretici ülkelerinden temin edilmesini sağlayarak NORM Technologies’in tedarik zincirini daha da güçlendirecek.

Özellikle dumansız barut üretiminde kullanılan nitroselüloz, pamuktan elde edilmektedir. Dumansız barutun yerli üretimi planlanmaktadır. İlerleyen dönemde bu stratejik işbirliğinin mühimmat ve mühimmat bileşenlerinin tedariki dahil olmak üzere farklı savunma sanayi projeleri ile zenginleştirilmesi hedeflenmektedir.

Bunun yanı sıra DCT Trading’in20 yılı aşkın global pazarlama ve satış deneyimi, NORM Technologies’in savunma sanayine yönelik ürünlerinin başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünyaya tanıtılmasında ve yeni pazarlara ulaşmasında önemli bir itici güç olacak. Bu işbirliği, yüksek katma değerli ve sürdürülebilir yaklaşıma sahip savunma ekipmanlarının dünya genelinde daha geniş kitlelere ulaşması hedefini taşımaktadır. DCT TradingYönetim Kurulu Başkanı Levent Sadık Ahmet, bu iş birliğinin şirketin savunma sanayine ve sürdürülebilir yaklaşımlara verdiği önemi bir kez daha vurguladığını belirterek şunları söyledi:

“Norm Technologies ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, DCT Trading’in yenilikçi ve sürdürülebilir yaklaşımını bir kez daha ortaya koyuyor. Savunma sanayine yönelik hammadde ve yarı mamul ürün tedariği gibi alanlarla başlayacağımız çalışmalarımızı, NORM Technologies’in çevreye duyarlı, yenilikçi ve sürdürülebilir yaklaşımla ürettiği katma değerli teknolojik ürünlerin ulusal ve uluslararası alanda yeni pazarlara ulaşmasına destek olarak sürdüreceğiz. Bu ortaklık, stratejik büyüme hedeflerimiz doğrultusunda ürün ve sektör çeşitliliğimizi artırmamıza büyük katkı sağlayacak.”

NORM Technologies Yönetim Kurulu Başkanı Celal Öğütoğulları da işbirliği hakkında “Özellikle savunma sanayi alanında yerli olarak üretmiş olduğumuz KBRN Koruyucu Ürünlerin, Aktif Karbon Kumaş ve Balistik Koruyucu Yeleklerin üretiminde pamuk önemli bir hammaddedir. Alanında uzmanlaşmış DCT Trading’inimkan ve kabiliyetleri ile NORM Technologies’in teknolojik kabiliyetleri birleştiğinde stratejik ürünlerin imalatı için yeni bir sinerji oluşacaktır. Ana hedefimiz bu işbirliği ile uluslararası pazarda etkinliğimizi arttırmak olacaktır.” açıklamalarında bulundu.

İki güçlü marka, ortak misyon

Bu iş birliğiyle birlikte DCT Trading ve NORM Technologies, savunma sanayine yenilikçive sürdürülebilir çözümler sunma hedeflerini birleştiriyor. Sektördeki deneyimlerini ve uzmanlıklarını harmanlayan iki firma, savunma sanayinde kalite ve yenilik çıtasını yükseltmeyi amaçlıyor. Aynı zamanda, çevresel ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eden bu iki güçlü marka, sürdürülebilir bir gelecek için birlikte çalışmanın değerini de ortaya koyuyor.