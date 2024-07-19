Denizbank’tan dünyayı saran kesinti hakkında açıklama

Denizbank, global çapta CrowdStrike’ı kullanan tüm kurum ve kuruluşların etkilendiği sorun ile ilgili bankalarının sisteminde kesintiler meydana geldiğini ve sorun gidermek için çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

Denizbank'ın konuya ilişkin açıklamasında şöyle denildi:

"Global çapta Microsoft ile entegre çalışan siber güvenlik ürünü CrowdStrike’ı kullanan tüm kurum ve kuruluşların etkilendiği, Bankamızın sistemlerinde de kesintiye neden olan sorun kademeli olarak giderilmektedir.

Söz konusu aksaklık, dünyada ve Türkiye’de ulusal ve uluslararası önemli kuruluşların (bankacılık, perakende, havayolları, e-ticaret gibi) kullandığı global yazılımın son sürümünün hata vermesi sonucu meydana gelmiştir. Bankamız da bilgi güvenliğine verdiği önem doğrultusunda, ilgili versiyonu kullanmaktadır.

Mevcut durumda, CrowdStrike sistem hatasını düzeltmiş; Bankamız sistemleri de kontrollü ve kademeli olarak devreye alınmaya başlanmıştır. Şubelerimiz ve diğer dijital kanallarımızdan en kısa sürede bankacılık hizmetlerine eksiksiz erişebilmeniz için çalışmalarımız devam etmektedir.

Söz konusu aksaklığın tüm kanallarımızda giderilmesiyle birlikte gerek şubelerimiz gerek Genel Müdürlüğümüz son işlem gerçekleşene kadar açık kalacaktır.

Bankamızdan kaynaklanmayan bu aksaklıktan ötürü siz değerli müşterilerimizden özür diler; tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alındığını kamuoyuna saygıyla duyururuz.”