‘Dijital Kurye’ ile kapıda abonelik aktivasyonu

Türkiye’de telekomünikasyon, bankacılık, finans, enerji sektörünün önde gelen birçok firmasına dijital kontrat yönetimi ve uzaktan müşteri edinim süreç hizmeti sunan Dijital Kurye Platformu, faaliyet alanlarını ve sunduğu çözümleri geliştirmeye devam ediyor. Platform, son olarak ‘Dijital Kurye’ ile kapıda abonelik aktivasyon işlemleri başlattı.

Dijital Kurye ile kuryeler, taşıdıkları verileri ve belgeleri kesinlikle görmüyor. Veri ve belgeler kuryelerin elindeki tablete yüklü halde geliyor ve sadece müşteriye daha önceden iletilen şifre ile açılabiliyor. Kurye kapıda müşterinin kimliğini doğruladıktan sonra gerekli belgeleri yine tablet üzerinden imzalatıyor.

Geleneksel imza işlemlerinin aksine imzalatılmak istenen belgelerin, dijital olarak doğrulanan kişiler ile uzaktan ya da kuryeler aracılığıyla kapıda imzalatılmasını sağlayan, imza süreci tamamlandığında da belgeyi hem gönderici hem de imzacı ile paylaşan Dijital Kurye Platformu, sözleşme taşımacılığı ve kapıda aktivasyon işlemlerinin dışında para, akıllı telefon gibi değerli teslimatlar da gerçekleştiriyor.

“Kuryelik mesleğini dönüştürüyoruz”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Dijital Kurye CEO'su Oral Başer, “Dijital Kurye sayesinde kuryelik mesleğini dönüştürüyoruz. Ayrıca Dijital Kurye, önümüzdeki dönemde kadın istihdamı için de önemli bir fırsat olacak.” diye konuştu.

Başer, paylaşım ekonomisinin giderek popüler hale geldiği, servis bazlı modellerin hızla büyüdüğü günümüzde, dijital kuryelik yapmak isteyen kişileri kitle kaynağı olarak sisteme dahil edecek özellikleri platform özelinde geliştireceklerini de vurguladı.

Başer yakın gelecekte, dünyada eşi olmayan platformlarının yapısını Avrupa, Orta Asya ve Körfez ülkelerine genişletmeyi planladıklarını da sözlerine ekledi.