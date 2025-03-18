Divissa, Manisa Basketbol’un isim sponsoru oldu

Divissa, bu sponsorlukla yalnızca yatırım alanında değil, sporun gelişimine de katkı sağlama misyonunu sürdürüyor. İş birliği kapsamında takımın başarısını desteklemek ve taraftarlarla birlikte yeni zaferlere ulaşmak hedefleniyor.

Divissa Genel Müdürü Buğra Hadimoğlu, şirketin yalnızca finansal yatırımlarla değil, farklı alanlardaki güçlü ve sürdürülebilir projelerle de topluma değer katmayı amaçladığını vurguladı.

Gayrimenkul sektöründe yenilikçi bir platform olarak dikkat çeken Divissa, bireysel yatırımcılara düşük bütçelerle hisseli gayrimenkul yatırımı yapma imkânı sunarken, sporun birleştirici gücüne olan inancıyla Türkiye’nin geleceğine katkı sağlamaya devam ediyor.