  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. 38 yıllık mobilya devi konkordato ilan etti
Takip Et

38 yıllık mobilya devi konkordato ilan etti

Bursa İnegöl'de faaliyet gösteren Gökkaya Koltuk Mobilya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi konkordatoya başvurdu. Başvuru sonucunda şirkete, şirketin patronu Hacı Mehmet Gökkaya'ya ve Gökkaya'nın sahibi olduğu Polox Furniture ve HMG Furniture şirketlerine 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
38 yıllık mobilya devi konkordato ilan etti
Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren 38 yıllık mobilya şirketi Gökkaya Mobilya, konkordato başvurusunda bulundu. 

Başvuruyu inceleyen Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Gökkaya Mobilya'ya, şirketin sahibi Hacı Murat Gökkaya'ya ve sahibi olduğu diğer iki şirket olan Polox Furniture ve HMG Furniture'ye üç ay süreyle geçici mühlet verilmesine karar verdi.

Bu durum ile beraber, davacı ve borçlular adına kayıtlı tüm taşınır ve taşınmaz malların üçüncü kişilere devri, ikinci bir karara kadar yasaklandı.

Komiserler heyeti atandı

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, geçici mühlet içinde görev yapmak üzere mahkeme tarafından bir konkordato komiserleri heyeti atandı. Mali konularda uzman komiser olarak SMMM Nesrin Beşe, SMMM Gülşah Kavak, Finans Uzmanı Efsal Uzun görevlendirildi.

Kararda ayrıca, "Geçici mühletin uzatılması veya sürenin dolmasından önce ortaya çıkabilecek mühim sebeplerle süre sonunun beklenmesine gerek kalmaması ihtimali bulunduğundan duruşma günü belirlenmemiştir" denildi.

Her AVM'de mağazası vardı: Tekstil devi iflasını ilan ettiHer AVM'de mağazası vardı: Tekstil devi iflasını ilan ettiŞirket Haberleri
Mart ayında temettü ödeyecek şirketler belli oldu: Hangi şirket ne zaman, kaç TL ödeme yapacak?Mart ayında temettü ödeyecek şirketler belli oldu: Hangi şirket ne zaman, kaç TL ödeme yapacak?Ekonomi
Matrix ve Joker gibi ünlü filmlerin yapımcısından iflas başvurusuMatrix ve Joker gibi ünlü filmlerin yapımcısından iflas başvurusuŞirket Haberleri
100 bin TL ve 200 bin TL'nin geri ödemesi kaç TL? İşte en düşük oranlar...100 bin TL ve 200 bin TL'nin geri ödemesi kaç TL? İşte en düşük oranlar...Ekonomi

 

Şirket Haberleri
Ata Yatırım, İstanbul ve Ankara'da 2 yeni şube açtı
Ata Yatırım, İstanbul ve Ankara'da 2 yeni şube açtı
Penta Teknoloji’den, Penta Dijital Platformu ile iş ortaklarına güçlü destek
Penta Teknoloji’den, Penta Dijital Platformu ile iş ortaklarına güçlü destek
Koçtaş, İstanbul Kartal'daki Anatolium AVM'deki mağazasını yeniledi
Koçtaş, İstanbul Kartal'daki Anatolium AVM'deki mağazasını yeniledi
Ed-Van, yurt dışında fuarlarla büyüyor
Ed-Van, yurt dışında fuarlarla büyüyor
Kallimanis, Food Expo 2025'te yenilikçi ürünleri ile beğeni topladı
Kallimanis, Food Expo 2025'te yenilikçi ürünleri ile beğeni topladı
AJet'ten 19 Euro'ya yurt dışı bilet kampanyası: İşte geçerli tarih ve destinasyonlar
AJet'ten 19 Euro'ya yurt dışı bilet kampanyası: İşte geçerli tarih ve destinasyonlar