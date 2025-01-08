Doğan Holding'de görev değişimi! Hanzade Doğan'dan ilk açıklama

Doğan Holding'den 6 Ocak 2025'te Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada Ocak 2012'den bu yana Doğan Holding'in Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Begümhan Doğan Faralyalı'nın bu görevden ayrılacağı ve yerine kardeşi Hanzade Doğan'ın geçeceği açıklanmıştı.

1 Şubat 2025 tarihi itibarıyla gerçekleşeceği belirtilen görev değişimiyle ilgili Hanzade Doğan sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"Hepimizin ortak hedefi, 65 yılı geride bırakan grubumuzun daha ileriye gitmesidir"

"1 Şubat itibarıyla Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sevgili kardeşim Begüm Doğan Faralyalı’dan devralacağım" diyen Hanzade Doğan, "Begüm, 13 yıllık liderliği boyunca pek çok stratejik atılıma imza atarak, şirketlerimizin farklı sektörlerde başarıyla büyümesine öncülük etti. Sağduyulu ve başarılı liderliğinden dolayı ailemiz ve Doğan Grubu adına kendisine gönülden teşekkür ediyorum. Hepimizin ortak hedefi, 65 yılı geride bırakan grubumuzun daha ileriye gitmesidir. Bu hedef için, tüm paydaşlarımızla beraber el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.