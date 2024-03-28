Doğan Holding’de üst düzey atama

Doğan Holding’de gerçekleşen üst düzey atama ile holdingin Dış İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevine Baran Şevişoğlu getirildi. İş hayatındaki 25 yılı aşkın tecrübesi bulunan Şevişoğlu, Doğan Holding ve iştiraklerinin kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkilerin geliştirilmesi, güçlendirilmesi, faaliyet gösterdiği sektörler ve yeni yatırım alanlarında ilgili mevzuat çalışmalarına aktif destek olunması, resmi işlerin etkin bir şekilde yürütülmesi gibi konularda çalışmalar yürütecek.

Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Baran Şevişoğlu, 2012-2014 yılları arasında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde İşletme Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Kariyerine 1998 yılında Türk Medya Grubu’nda Ankara Temsilcisi olarak başlayan Şevişoğlu, ardından 2011- 2013 yılları arasında Doğuş Yayın Grubu Kurumsal İlişkiler Temsilcisi ve Program Direktörlüğü görevinde bulundu. 2013 yılında atandığı Doğuş Yayın Grubu Ankara Temsilciliği görevini 2024 yılına kadar sürdürdü.

Baran Şevişoğlu, 2013- 2023 tarihleri arasında Televizyon Yayıncıları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, 2013- 2015 tarihleri arasında Televizyon Yayıncıları Derneği Genel Sekreterliği, 2015- 2017 tarihleri arasında ise Televizyon Yayıncıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüttü. 25 yılı aşkın kamu tecrübesiyle birlikte İletişim Başkanlığı Basın Kartı Komisyonu ve Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesidir.

Mart 2024 itibarıyla Doğan Holding Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı görevine atanan Baran Şevişoğlu, çalışmalarını Doğan Grubu’nun Ankara ofisinden yürütecek.