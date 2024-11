Doping Hafıza’dan yeni uygulama: Öğretmen Plus

Doping Hafıza, toplumsal sosyal sorumluluk bilinciyle öğretmenlerin profesyonel yolculuklarına katkı sağlamak amacıyla yapay zeka destekli yeni bir uygulamaya imza attı. Atatürk’ün imzasını taşıyan geometri kitabından ilham alarak mesleki gelişimi ve iş süreçlerini desteklemeye odaklanan Öğretmen Plus, yapay zeka teknolojilerini kullanarak öğretmenlerin iş yüklerini hafifletmeye ve zamanı daha iyi yönetmelerine yardımcı olacak. Uygulama, ders materyallerine kolay erişimi sağlayarak öğretmenlere rehberlik ederken onları eğitim dünyasının en güncel yaklaşımlarıyla buluşturacak panellere de ev sahipliği yapacak.

Geleceğe kalıcı bir değer yaratmayı hedefliyor

Öğrenme dünyasında fark yaratan etkileşimli içerikler ve çözümlerle öğrencilerin başarı yolculuklarını şekillendirdiklerini belirten Doping Hafıza CEO’su Mert Kalkavan, Öğretmen Plus uygulaması ile öğretmenlerin en çok ihtiyaç duydukları yeni nesil sınıf dışı ve sınıf içi eğitim faaliyetlerine dokunacaklarını belirtti. Kalkavan, “Gazi Mustafa Kemal, öğretmenlerimizin en doğru kaynaklara erişimini önemsiyordu. Bu yüzden 1936’da Geometri kitabını kaleme aldı, ve bugün dahi kullanmaya devam ettiğimiz – üçgen, dörtgen, yatay, dikey, paralel – birçok temel terimi tanımladı. Biz de ondan ilham alarak, ve yapay zeka çağının gereklerini de gözeterek, değerli öğretmenlerimize nasıl bir fayda sunabiliriz diye kendimize sorduk, ve Öğretmen Plus uygulamasını geliştirdik.” diyerek Öğretmen Plus uygulamasıyla geleceğe kalıcı bir değer yaratmayı hedeflediklerine dikkat çekti.

Öğretmenlerin mesleki gelişim yolculuklarını şekillendirecek

Öğretmen Plus uygulaması, öğretmenlerin ders planlamalarını kolaylaştıran yapay zeka destekli bir asistan sunarken, öğrenim materyallerine erişim sağlıyor ve farklı sınıf içi ve sınıf dışı yapay zeka uygulamalarıyla öğretmenlere önemli kolaylıklar sunuyor. Öğretmen Plus’un tüm özellikleriyle öğretmenlere profesyonel hayatlarına büyük katkı sağlayacağını belirten Kalkavan, uygulamanın öğretmenlerin mesleki gelişim yolculuğunu şekillendireceğini belirtti. Kalkavan, "Amacımız, öğretmenlerimizin bu uygulamayı kullanarak hem kendilerini geliştirmeleri hem de öğrencilerine daha etkili ve zengin bir eğitim deneyimi sunabilmeleri” dedi. Doping Hafıza “Her öğretmen geleceği şekillendiren bir rehberdir” yaklaşımıyla uygulamanın Türkiye’nin dört bir yanındaki öğretmenler tarafından keşfedilerek deneyimlenmesi için etkin faaliyetler yürütecek.

Öğretmenlerin Yeni Yapay Zeka Asistanı: OPI

Öğretmen Plus, Doping Hafıza’nın uzmanları tarafından hazırlanan içerikleri ve güçlü yapay zeka araçları ile ders planlamadan materyal bulmaya, haftalık ve yıllık plan hazırlamaya kadar birçok ihtiyaçlara çözüm sunuyor. Öğretmen Plus web sitesinde ve mobil uygulama olarak farklı özelliklere sahip. Öğretmen Plus, uygulama kapsamında web sitesinde öğretmenlere sınıf modu, OpiTabu oyunu, soru oluşturucu, gerçek hayat örnekleri, grup çalışması, derse giriş fikirleri, bilgilendirici metin, tartışma konusu gibi yapay zeka destekli eğitim araçları sunuyor. Öğretmen Plus mobil uygulamada ise OPI yapay zeka öğretmen asistanı, ders içerikleri, eğitim materyalleri yönlendirmesi, haftalık ve yıllık planlar, resmi belgeler, akademik videolar başlıklarında öğretmenlerin ihtiyaçlarına çözüm üretiyor.

Kolay erişim ve ücretsiz uygulama ile eğitimde verimlilik

Öğretmen Plus, haftalık ve yıllık ders planları, resmi belgeler ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerini destekleyen akademik videolar gibi günlük ihtiyaçları karşılayan birçok kaynak sunuyor. Öğretmenler ücretsiz olarak uygulamayı indirip, , mobil uygulamada oluşturdukları hesapla uygulamayı Öğretmen Plus web sitesi üzerinden de kullanabiliyor.

Sağlam ve güvenli teknolojik altyapı

AWS Bedrock alt yapısı üzerinden kullandığı yapay zeka modelleri ile öğretmenleri güvenli bir havuzda buluşturan Öğretmen Plus, veri güvenliği konusunda üst düzey önlemlere sahip. Yapay zeka araçları güncel müfredat ile uyumlu şekilde ve uzmanlar tarafından uygun formasyondan geçirilmiş şekilde kurgulanıyor.