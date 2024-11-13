Vallet, ödemelerde en düşük oran ve kısa valör süreleri sağlıyor

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Finansal teknoloji yazılımları konusunda 2022’de faaliyete başlayan Vallet, kullanıcısına ödemelerde en düşük oranları ve kısa valör sürelerini sağlıyor.

Vallet’in 2008 yılından bu yana fintech alanında yazılımlar geliştiren Görkem Bayramoğlu tarafından kurulduğunu anlatan Vallet Pazarlama Yöneticisi Metehan Akcan, “Kendisi ödeme kuruluşlarıyla çalışırken bazı eksiklikleri fark ederek, ödeme alanında yetersizlikleri tamamlamak üzere Vallet’i kurdu. Bu sistemde ödeme kuruluşlarıyla ayrı ayrı çalışmak yerine hepsini bir araya toplayarak pazar yeri mantığıyla ilerliyoruz. Birçok ödeme kuruluşuyla çalıştığımız için en düşük oranları, en kısa valör süreleriyle müşterilere iletiyoruz. Bu nedenle kısa sürede çok tercih edilmeye başlandık” diye konuştu.

Vallet’in sadece finansal bir teknoloji değil bir ekosistem olarak düşünüldüğünü ifade eden Akcan, “Şu an sadece finansal sistem alanında Vallet projemiz olsa da bu ekosistem içerisinde çok farklı projeler üzerinde de çalışıyoruz. Yazılım ekibimizde 14 kişi var. Satış tarafında 20, marketing tarafında 7 kişi ile hizmet veriyoruz. Halihazırda 63 olan istihdamımızı her geçen gün büyütüyoruz” dedi.

“Kademeli büyüme hedefliyoruz”

Sektörde güven veriyor olmanın pazarlamada çok önemli olduğunu dile getiren Akcan, “Sosyal medya içeriklerinden arama motorundaki içeriklere kadar her şeyi düşünmek zorundayız. Şikâyet sitelerinde bize ulaşan herhangi bir sorun olursa biz de ona hızla ulaşıyoruz ve çözülemeyen problemle birebir ilgileniyoruz” diye konuştu.

Sanal posun Vallet’in güçlü tarafı olduğunu aktaran Akcan, “Web sitesinden ödeme alma ya da linkle ödeme sağlanmasının yanında fiziki pos konusunda İzmir’e ağırlık veriyoruz. Çünkü buradan operasyonel yükleri kaldırmak daha kolay oluyor. Onun dışında tüm Türkiye’ye de sanal posları ücretsiz bir şekilde gönderiyoruz. Aktif olarak şu anda Türkiye'de 14 bin 500 üye işyerimiz var. Birçok ödeme kuruluşuyla çalıştığımız için en düşük oranı en kısa valör süreleriyle müşterilerimize iletebiliyoruz. Hem esnafa hem de e-ticaret yapanlara en uygun teklifi ilettiğimiz için tercih ediliyoruz. Çok sayıda projemiz var. Hepsini sağlam adımlarla tamamlayacağız. Kademeli bir şekilde büyüyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Ödeme kuruluşlarının rakibi değil, iş ortağıyız”

Derneklerle, odalarla, kurumlarla çok sayıda proje gerçekleştirdiklerini söyleyen Vallet İş Ortaklıkları Yöneticisi Sena Dinç, “Örneğin mobilyacılar odasıyla ortak projemiz kapsamında, mobilyacılara bankaların dahi vermediği taksit oranlarını verebiliyoruz. Hem ekonomi hem de ticaretin hızlanması anlamında olumlu bir şekilde geri dönüş sağlamaya çalışıyoruz. Sektörel bazlı ilerlemiyoruz. Ticaretin yapıldığı her alanda varız. Ödeme kuruluşlarının rakibi değiliz, onlarla iş ortağı olarak ilerliyoruz. Türkiye’de 82 ödeme kuruluşu var. Biz, ilk 10’un içerisindeyiz” dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ile NarPOS ve PaybyMe ile birleştirilmiş proje ile esnafa destek olmayı amaçladıklarını söyleyen Dinç, bunun farklı alanlarda hizmet veren ve stok takip sistemi kullanmaya ihtiyacı olan herhangi bir kullanıcı için önemli bir proje olduğunu sözlerine ekledi.