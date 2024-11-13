Yeniköy Kemerköy Enerji, 511 hektar alanı doğaya kazandırıyor

MUĞLA / EKONOMİ

Yeniköy Kemerköy Enerji, 511 hektarlık bir alanda yürüteceği Hüsamlar Yeniden – Eski Maden Sahası Rehabilitasyonu Projesi’ni başlattı. Pilot uygulaması geçen yıl 65 hektarlık alanda yapılan proje kapsamında eski maden sahasına yürüyüş yolları yapılarak, piknik alanları ve göletler gibi bir dizi rekreasyon alanı oluşturulacak. Ayrıca Milas’ın simgesi olan bir anıt zeytin ağacı da rehabilitasyonun merkezine dikilecek.

Projenin açılış töreninde maden rezervlerinin ekonomiye kazandırılması gerektiğini belirten Maden ve Petrol İşleri (MAPEG) Genel Müdürü Arslan Narin, “Madencilik kalkınma için çok önemli bir sektör. MAPEG olarak yürüttüğümüz Türkiye Geneli Rehabilite Edilmiş Maden Sahaları ile Madencilik Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Tespiti Projesi (TÜRMES) ile rehabilitasyon faaliyetlerini yerinde inceleyerek bir envanter oluşturuyoruz. Bugüne kadar bu kapsamda 9 bin hektarlık alanda 20.7 milyon ağaç dikildiğini tespit ettik. Madenlerimizi keşfedecek, sürdürülebilir yöntemlerle işletecek ve sonunda doğaya geri kazandıracağız” dedi.

Burak Işık: Tek seferde yapılan en büyük rehabilitasyon projesi

Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdür Yardımcısı Burak Işık da cumhuriyet tarihinin tek seferde yapılan en büyük doğaya geri kazandırma projesi olan Hüsamlar Maden Ocağı’nın rehabilitasyonu öncesinde bölge halkı, üniversiteler ve yerel yöneticiler ile bölgenin dokusuna uygun planlama yaptıklarını söyledi. Işık, “Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Kurulu, sahadaki çalışmaları izledi, değerlendirdi ve raporladı. Rehabilitasyon süreçleri ile ilgili iki rapor hazırlayarak web sitesinde yayımladı. Süreç boyunca şeffaf bir çalışma yürüttük” dedi.

Geçtiğimiz yıl 65 hektar alanda yapılan dikim çalışmalarında yüzde 96’ya var tutma oranı elde edildiğini aktaran Işık, “Önümüzdeki dönemde de rehabilitasyon çalışmalarını detaylı bir şekilde planlamaya ve uygulamaya devam edeceğiz. 2032 yılına kadar bin 363 hektar alanda maden sahası rehabilite etmeyi planladık. Maden sahalarının rehabilite edilmediği yönündeki algının da değişmesi için elimizden geleni de yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“İlk insan da maden kullandı, son insan da kullanacak”

Etkinlikte gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü EKONOMİ Gazetesi Koordinatörü Didem Eryar Ünlü’nün gerçekleştirdiği “Hüsamlar Yeniden – Eski Maden Sahalarının Rehabilitasyonu” panelinde, doğanın kendini canlandırma sürecini hızlandırmak gerektiğini söyleyen İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kumral, “Madenlerin hepsini kapatalım ve dünyadan çekelim? Ne kalır geriye? Sadece dünya değil, çok önem verdiğimiz sürdürülebilirlik de ortadan kalkmaz mı? İlk insan da maden kullanmış, son insan da kullanacak. Maden sahalarını yeniden rehabilite ederek, yeniden projelendirerek topluma ve çevreye geri kazandırmalıyız” dedi.

Bir linyit madeni sahasını madalyalı bir zeytin bahçesine çevirme projesindeki deneyimini aktaran Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mücahit Taha Özkaya, “Projede doğal saksı yöntemi uyguladık. Kompostlu toprak hazırladık. Arazide ot dikildi, kaymayı engelledik. 3-4 sene sonra sulamayı de keselim dedik. Projede 680 polifenol elde ettik. Katma değerli zeytinyağı elde etmek için zeytin üreticisini işin içine katmamız lazım. Doğayla uyumlu bir madencilik yürütmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Su havzası yönetimi konusuna dikkat çeken Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Gökşen Çapar, “Hepimiz su kullanıcısıyız. Ama bir tesiste içme suyu kalitesinde su mümkünse kullanmamalıyız. Tarlada, tesiste suyu yeniden kullanmanın farklı yollarını aramalıyız. Atıkları en iyi şekilde yönetmek kadar sorumlu tüketim ve üretim de çok önemli” dedi.

Birçok farklı disiplinle çalıştıklarını, projeyi hepsinden bilgi alarak yürüttüklerini dile getiren Hüsamlar Yeniden Projesi’nin danışmanı Doç Dr. Sultan Gündüz de, “Mevcut su kaynaklarının etkin kullanımı ve yağmur hasatı uygulamalarından nasıl yararlanılacağı konusunda çalışmalar devam ediyor. Tüm yönleriyle bu sahayı inceleyerek burayı projelendirdik ve çevresel sürekliliğin şartlarını yakalamayı başardık” ifadelerini kullandı.