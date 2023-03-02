BURSA- İleri teknoloji donanımları ile 13 ameliyathane, 370 yatak kapasitesinin yanı sıra 11 termal havuzu bünyesinde barındıran Özel Doruk Nilüfer Hastanesi hasta kabulüne başladı.

25 yıllık tecrübeleriyle Bursa’yı bölgede sağlık alanında bir üst yapmak ve Bursalılara kapsamlı bir sağlık hizmeti sunacak bir hastaneyi kazandırmak hedefiyle çıktıkları yolda mutlu sona ulaşmanın heyecanı içinde oldukları ifade eden Doruk Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Yavuz Namlı, “Hastanemiz 19 katlı olup, 6 katı bodrumda yer alıyor. İstenildiği zaman 370 yatak kapasitesine kadar çıkabiliyor.

Ama biz yatak kapasitemizi 200-250 bandında tutmayı planlıyoruz. Hastanemiz Sağlık Grubumuz içinden ve farklı kurumlardan hekimlerle başlayacak, 150 uzman hekime kadar çıkacak. Bununla beraber Doruk Nilüfer hastanesi bünyesinde toplamda 80 yoğun bakım yatağımız bulunuyor” dedi.

“İntraoperatif 3 Tesla MR cihazına sahibiz”

Bursa’dan başka illere giden, gitmek zorunda kalan hastalara da bir alternatif oluşturduklarını ifade eden Namlı, “Tıbbi teknolojik olarak Bursa'da kamu ve özel hastaneler dahil hiçbirinde olmayan intraoperatif 3 Tesla MR cihazına sahibiz. Hastanemizin inşaatı yaklaşık 4 yıl sürdü.

Hastanenin çatısında 6,5 ton ağırlığında bir helikopterin inip kalkmasına müsait bir heliport alanı hazırlandı. Ayrıca nörolojik ve fizik tedavi hastaları için rehabilitasyon havuzları var. Bu hastanemiz bir onkoloji merkezi olacak. Radyoterapi ve kemoterapinin en ileri teknolojileri burada kullanılacak. Bursa'nın ihtiyacı olan ne ise bunların hepsini yapmaya çalıştık” diye konuştu.