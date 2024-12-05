Dünya devi spor markası, Türkiye’de ayakkabı üretimine başladı

Yener KARADENİZ/İSTANBUL

Dünyanın önde gelen spor giyim markalarından biri olan Puma, Türkiye’de üretim faaliyetlerine start verdi. Uzun süredir üretim için araştırmalar yapan ve birçok üretici ile numune çalışmaları gerçekleştiren Puma, Türkiye'deki operasyonları kapsamında Urgan Ayakkabı ile anlaşmaya vardı. Şirketin üretim için farklı şirketler ile de görüşme yaptığı ve sosyal uygunluk kapsamında denetim çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Bu ortaklıklarla birlikte Puma, Türk pazarında yerli üretimi artırarak hem tedarik zincirini güçlendirmeyi hem de daha hızlı ve verimli bir üretim süreci sağlamayı hedefliyor.

Puma, 2020 yılı öncesinde de Türkiye’de bu tarz üretim çalışmaları yapmış ancak yaşanan olumsuz süreç nedeni ile üretimi sonlandırmıştı. Puma’nın Türkiye’de üretim kararı, Türkiye’deki güçlü tekstil ve ayakkabı altyapısının uluslararası markalar açısından cazip bir üretim merkezi haline gelmesinde önemli bir adım olarak görülüyor. Bu yeni adımla birlikte, Puma'nın yerli üretime geçerek Türkiye pazarına daha fazla yatırım yapması bekleniyor. Anlaşmanın hayata geçmesiyle birlikte Puma'nın koleksiyonlarında "Made in Turkey" etiketi taşıyan ürünlerin sayısında artış yaşanacak.

Türkiye’nin geleceğine yatırım!

Türkiye, hem üretim hem de tüketim anlamında dünyanın önemli ülkeleri arasında yer alıyor. Yıllık 500 milyon çiftten fazla üretim kapasitesi bulunan Türkiye’de yılda 250 milyon çifte yakında da tüketim gerçekleştiriliyor ve burada ithal ayakkabılar önemli yer tutuyor. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Puma, en fazla tercih edilen spor ayakkabı markaları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Ancak ithal ayakkabılara uygulanan vergiye rağmen Türkiye’de üretim maliyetlerinin çok daha yüksek olması, söz konusu markaların Türkiye’de üretim yapmalarının önünde önemli bir engel olarak yer alıyor.

Peki buna rağmen Puma’nın Türkiye’de üretime başlamasındaki motivasyonu ne oldu? Puma, konuyla ilgili sorularımıza yanıt vermese de sektör temsilcilerinin verdiği bilgilere göre söz konusu motivasyonun arkasındaki sebepler arasında Türkiye’nin üretim gücünün yanı sıra tüketim anlamnda önemli bir pazar olması, AB gibi ana pazarlara yakın olmasının getirdiği lojistik avantajı ve önümüzdeki dönemde maliyetler ile ilgili şartların değişme ihtimali yer alıyor. Bu kapsamda Puma, sadece günümüze değil, bir anlamda Türkiye’nin geleceğine yatırım yapıyor. Söz konusu motivasyonun arkasında yatan bir diğer nedenin ise yurtdışı online ticarette limitin düşürülmesi ve verginin artırılması olarak gösteriliyor.

Yılda 2 milyon çifte yakın üretim yapıyor

Bu kapsamda marka, Urgan ile başlayan işbirliğini önümüzdeki dönemde farklı şirketler ile genişletmeyi planlıyor. İstanbul Esenyurt’ta 15 bin metrekare kapalı alanda üretim yapan Urgan Ayakkabı, referansları arasında Puma’yı eklemiş bile. 1976 yılından bu yana faaliyette bulunan şirket, Puma’nın yanı sıra FLO markalarının yanı sıra Zara’nın sahibi olan Indıtex markaları ve LcWaikiki gibi bir çok markaya üretim yapıyor. İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre Urgan, günlük 7 bin 500 çift, yılda ise 1 milyon 750 bin çift ayakkabı üretimi gerçekleştiriyor.

Dünya spor ayakkabı pazarından yüzde 5,1 pay alıyor

Merkezi Almanya’nın Herzogenaurach bölgesinde bulunan Puma, 1948’de Adisas’ın kurucusu Adi Dassler’in abisi Rudolf Dassler tarafından kuruldu. Geride kalan dönemde dünyanın en büyük üçüncü spor giyim markası haline gelen şirket, geçen yıl 8 milyar 602 milyon Euro gelir etti ve bunun 4,6 milyar Euro’su ayakkabı satışlarından elde edildi.

Puma, aralarında futbol yıldızı Neymar Jr., basketbolcu RJ Barrett ve atletizm efsanesi Usain Bolt'un da bulunduğu pek çok spor takımı ve sporcu ile dünya çapında iş birliği yapıyor. ABD’de nüfusun yaklaşık yüzde 21'i Puma giyiyor ve markada ortalama bir ayakkabı fiyatı ise 95,3 dolar seviyesinde seyrediyor. Puma, hali hazırda dünya spor ayakkabı pazarında yaklaşık yüzde 5,1’lik paya sahip. Puma bugün Vietnam, Çin, Kamboçya, Bangladeş, Endonezya ve Romanya gibi çeşitli ülkelerden tedarikte bulunuyor.