Düzce’nin DŞehir Projesi ekimde açılıyor

Düzce’de konfor, estetik ve güvenliği bir arada buluşturduğu toplu konut, villa siteleri, ofis ve karma yaşam projeleri gibi birçok önemli yatırıma imza atan İştirak Şehircilik AŞ, şimdi ise DŞehir olarak adlandırdığı toplamda 186 dönüm arazi üzerinde içerisinde DMall Avm, DPark geleneksel çarşı mağazaları, DCadde Avm bitişiği büyük dükkânlar, DResidences1, DResidences2, Otel, Cami, park gibi birçok yaşam alanını barındıran bölgenin en büyük AVYM projesini ekim ayında hizmete almayı planlıyor. Şirket, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Demir, “ Düzce’nin ihtiyaçlarına cevap veren projelerle yatırımlara devam ediyoruz” dedi.

Demir, sadece müteahhitlik değil bir mühendislik firması olarak 45 beyaz yakalı çalışanları ile Düzce’nin gelişimine katkı sunacak projeleri titizlikle planlayıp hayata geçirdiklerini söyledi. Tüccarlık yapan bir aileden geldiklerini ve 2008 yılından itibaren de inşaat sektörüne yöneldiklerini anlatan Demir, Düzce’de gerçekleştirdikleri onlarca proje ile şehrin gelişim sürecine ve istihdam oluşturmaya katkı sunduklarını söyledi.

Başkan Yardımcısı İsmail Demir, AVM projelerinin Düzce’nin marka değerine büyük bir katkı sağlayacağını ifade etti. Yaklaşık 70 bin m2 alan üzerine inşa edilen projenin salt alışveriş merkezi değil; sosyal ve kültürel kimliği ile de Düzce ve bölgenin yaşamına yeni bir soluk ve renk getireceğini belirten Demir, “Burada sadece kapalı AVM kısmı 45 bin m2. Ayrıca hemen karşısında geleneksel cadde mağazacılığı diyebileceğimiz 82 adet bağımsız bölüm var. Burada toplada 70 bin m2 açık ve kapılı alanlardan oluşan işyerleri var. AVM içinde 93 bağımsız bölümden oluşacak. Bu bölümlerde şehrin ihtiyacını karşılayacak insanların bu ihtiyaçlarını karşılamak için başka Şehirlere gitmesine gerek bırakmayacak tüm ihtiyaçlarını bulabilecekleri yerler olacak ve projelerin bin dolayında bölge gencine istihdam sağlayacak” diye konuştu.

Yatırımları kentin ihtiyaçlarına göre belirliyor

AVM içinde yer alacak olan mağazalar ve marka karmasının en iyi şekilde kurgulanması için profesyonel bir danışmanlık firması ile çalıştıklarını güncel sezon ürünlerini sergileme koşulu ile yer verdiklerini anlatan İştirak Şehircilik AŞ Başkan Yardımcısı İsmail Demir. Düzce’de gerçekleştirdikleri tüm yatırımları uzun araştırmalar sonucunda kentin ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirdiklerini söyledi. Demir, bölgenin en büyük AVM’sinin de böyle bir çalışmanın ardından doğduğunu belirttiği konuşmasında şunları söyledi:

“Düzce nüfusu 400 bini aştı. Büyükşehirlerde ortalama 220 bin insana bir AVM düşerken 400 bin kişinin yaşadığı Düzce'de günümüz ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayan bir AVM yoktu. Ve 2024 yılı 6. Ay verilerine göre, Düzce’de yaşayan insanların yakın şehirlerdeki AVM’lerde yaptıkları harcama 4,5 milyar lira gibi bir rakam. Güncel rakamlara vurursak 5,5 milyar TL’nin üzerinde bir sermaye akışını demek. Yani insanlar burada istedikleri sosyal alanları ve alış-veriş imkanlarını bulamadıkları için en yakın çevre illere gidiyorlar. Tüm bunlar yaptığımız araştırmalarla ortaya çıkmış veriler. Bizde bu araştırmalar sonunda bu yatırıma karar verdik. Bu gibi yerler günümüzde sadece bir alış-veriş merkezi değil aynı zamanda birer yaşam merkezleri olarak öne çıkıyorlar. Bu anlamda Düzce’nin de böyle bir yapıya ihtiyacı vardı. “

Düzce’de yepyeni bir şehir doğuyor

Gerçekleştirdikleri projenin bölge için çok önemli olduğunu söyleyen İsmail Demir, sözlerine şöyle devam etti:

“Burası Batı Karadeniz’in en büyük AVM’si. Tabi proje sadece bununla da bitmiyor. Ayrıca 813 bağımsız bölümden oluşan olan iki adet Rezidans Projemiz var ve yapım çalışmaları hızla ilerliyor. Bu bölge şehrin yeni bir merkezi olma adayı. Zaten şehrin böyle bir genişleme alanına ihtiyacı vardı çıkış noktası bu oldu. Burada bir şehirde olması gereken her şey kurgulanıyor. AVM, cadde mağazalar, finans merkezi, konutlar, otel yani bir şehirde olması gereken her şeyi tek elden yan yana bir birbirine geçişi olan bir mimari estetik bakış açısı yansıtan proje. Şuan burada yepyeni bir şehir doğuyor.”