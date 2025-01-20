QNB eFinans, adını QNB eSolutions olarak değiştirdi

Türkiye ve Avrupa’daki e-Dönüşümün öncü firmalarından QNB eFinans 18 Ocak’tan itibaren faaliyetlerini “QNB eSolutions” adıyla sürdürecek.

"QNB’nin global vizyonunu daha iyi yansıtmak adına ismimizi QNB eSolutions olarak değiştirdik"

QNB eSolutions Genel Müdürü Okay Yıldırım, markanın isim değişikliğiyle ilgili şunları ifade etti:

“Yüzde100 QNB Türkiye’nin iştiraki olarak QNB’nin global vizyonunu daha iyi yansıtmak adına ismimizi QNB eSolutions olarak değiştirdik. Bugüne kadar e-Dönüşüm sektöründe sunduğumuz hizmet kalitesi ve inovatif çözümlerimizle adımızdan sıkça söz ettirdik. Yaptığımız çalışmalar son beş yılda Avrupa’da da en iyi e-Fatura çözüm sağlayıcıları arasına girmemizi sağladı. Bu bilinirliğimizi gelecek dönemde fırsata çevirmeyi arzu ediyoruz.

Bu sene ürün ailemize kattığımız son ürünlerden e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi ile sigorta sektöründeki firmaların yüzde 40’tan fazlası ile çalışma fırsatı bulduk. Türkiye’deki geleneksel bankalara, dijital bankalara ve diğer finansal kuruluşlara hizmet vermek üzere e-Dekont ürününü de hayata geçirdik. Yeni ürünlerle müşterilerimize farklı alanlarda çözüm sunmaya hız kesmeden devam edeceğiz.

QNB eSolutions olarak yeni dönemde hem Türkiye’deki hem de Körfez bölgesi ve Avrupa başta olmak üzere globaldeki projeleri yakından takip ederek teknolojik alt yapımıza da yatırım yapacağız. Yıllardır bizimle çalışan 120 bini aşkın müşterimize söylemek isterim ki; QNB eSolutions olarak müşterilerimizin dijitalleşme yolculuğuna çözüm sunma misyonumuzu, hizmet kalitemizi artırarak aynı şekilde sürdüreceğiz.”