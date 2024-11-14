E-ticaret hacmi 3,5 trilyon TL'ye ulaşacak

Kasım ayının tüketici tarafından indirim ayı olarak beklendiğini vurgulayan IdeaSoft CEO'su ve TOBB E-ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, "Kasım ayı kampanyaları için önceden hazırlık yapmak kritik. Stok yönetimine dikkat ederek popüler ürünleri önceden temin etmek önem taşıyor. İşletmeler cazip ve net indirimler sunarak tüketiciyi çekebilir. Ayrıca etkili bir dijital pazarlama stratejisi ile müşteri kitlesine ulaşmayı hedeflemek büyük avantaj sağlayacaktır." dedi.

Kasım ayında yaklaşık 500 milyar TL'lik işlem hacmi gerçekleşecek

Kasım ayında e-ticaret hacminin önceki aylara göre %20-30 oranında artmasını beklediklerini de sözlerine ekleyen Özkara, "Bu yıl e-ticaret sektörü açısından verimli bir yıl oldu. Kasım ayı e-ticaret için çok değerli bir ay. Özellikle Black Friday ve Bekarlar Günü, bu artışta önemli rol oynuyor. Artık Türkiye'de online platformlardan ürün almak herhangi bir fiziksel mağazadan ürün almak ile neredeyse aynı doğallıkta gerçekleşiyor. Bu yıl okula dönüş kampanyaları, Kasım ayı kampanyaları ve yılbaşı alışverişleri ile e-ticaret hacminin yaklaşık 3,5 trilyon TL'ye ulaşmasını bekliyoruz."

"Bu ay gerçekleşen satışlar genellikle toplam e-ticaret hacminin %10-15'ini oluşturuyor. Bu yıl da Kasım ayında kampanyaların da etkisiyle yaklaşık 500 milyar TL'lik bir işlem hacminin gerçekleşmesini bekliyoruz."

Hızlı teslimat yapabilen firmalar rekabette avantaj sağlar

"Tüketiciler indirimleri takip ederek alışverişlerini bu döneme saklıyor. Elektronik ürünler, moda ve kozmetik gibi kategorilerdeki satıcılar sepet tutarlarının daha yüksek olmasından dolayı daha avantajlı olacaktır. Büyük indirimler sunabilen büyük markalar ve zincirler de bu süreçte kendi ürünlerini öne çıkaracaklardır. Bu dönemde stoklarını iyi yöneten, kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi sunan ve hızlı teslimat yapabilen firmalar rekabette avantaj sağlar." şeklinde konuştu.

İşletmeler özel kampanyalar düzenlemeli

Kasım ayı için işletmelere yol haritası da çizen Özkara, "İşletmeler hedef kitlesini iyi tanıyıp onlara özel kampanyalar düzenleyerek, sosyal medya ve e-posta pazarlamasıyla indirimlerini geniş kitlelere duyurabilir. Ayrıca kullanıcı deneyimini iyileştirerek alışveriş sürecini kolaylaştırmak, sadakat programları oluşturarak müşterilerini tekrar alışverişe teşvik etmek işletmeleri rekabette öne taşıyarak daha fazla ciro yapmalarına olanak sağlayacaktır." dedi.

Tüketicilere de uyarılarda bulunan Özkara, "Tüketiciler alışveriş yaparken güvenilir siteleri tercih etmeli ve sahte indirimlere karşı dikkatli olmalı. İhtiyaçlarını önceden belirleyip alışveriş listesi oluşturabilir. Öte yandan tüketiciler indirimlerin cazibesine kapılmadan bütçesini aşmamaya da özen göstermeli." diyerek sözlerini tamamladı.