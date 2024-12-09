ebebek’in İngiltere’deki 3. mağazası için imzalar atıldı

ebebek İngiltere pazarındaki büyüme yolculuğuna yeni mağazasıyla devam ediyor. Sürdürülebilir büyüme felsefesi ve “2030/6 Kıta" mottosuyla hizmetlerini 6 kıtaya yayma stratejisi çerçevesinde faaliyetlerini hızlandıran ebebek, İngiltere pazarındaki hedeflerine yönelik önemli bir adım daha attı. 2025 yılının ilk çeyreğinde açmayı planladığı Londra’daki 3. mağazası için kira sözleşmesi imzaladı.

“İngiltere pazarında planlı ve sürdürülebilir şekilde büyüyeceğiz”

Konuyla ilgili değerlendirmesinde, 2030'da 6 kıtada faaliyet gösteren küresel bir perakende markası olma hedefine doğru hızla ilerlediklerini vurgulayan ebebek Grup CEO’su Halil Erdoğmuş, “Bu hedefimizin ilk adımı olarak halihazırda çevrim içi alışveriş kanallarımızla hizmet verdiğimiz İngiltere’de çok yakında ilk üç mağazamızı açacağız. Londra merkezli mağazalarımız, her biri 1.000 ile 2.000 metrekare arasında değişen geniş alanlarda, anne ve bebeklerin ihtiyaç duyduğu tüm ürünleri tek bir çatı altında sunacak. Bebeveynlerimiz, ebeveynlik yolculuklarına rehberlik eden benzersiz felsefemiz Bebekoloji ile tanışma fırsatı bulacak” diye belirtti.

İngiltere’de çoklu kanal yapısıyla hizmet verilecek

Halil Erdoğmuş, İngiltere’deki mağazalaşma stratejilerine ilişkin şu açıklamada bulundu: ”İlk mağazamız Lakeside Alışveriş Merkezi’nde açılacak, ardından amiral mağazamız Greenwich Alışveriş Parkı’nda ve üçüncü mağazamız The Mall Wood Green’de hizmete girecek. Tüm mağazalarımız, ailelerin bebek arabalarıyla rahatlıkla dolaşabileceği geniş alanlar üzerinde kurulu olacak. Greenwich mağazamızda bir oyun alanı ve kafe köşesi de yer alacak. Mağazalarımızla hem Türkiye hem de yerel çalışanlar için istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Mağazalarımızın açılmasıyla İngiltere’deki bebeveynlerimize bebekleriyle birlikte tüm ihtiyaçlarını karşılayacakları çevrim içi ve fiziksel mağazalarla hizmet veren çoklu kanal yapısına geçmiş olacağız.”