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EBRD'den Savola Gıda'ya 30 milyon Euro kredi

EBRD, Savola Gıda'ya 30 milyon Euro'ya kadar işletme sermayesi kredisi sağlayacak.

Haber Merkezi
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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Savola Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 30 milyon Euro'ya kadar işletme sermayesi kredisi sağlayacak.

EBRD'den yapılan açıklamaya göre, kredi Savola tarafından ham ayçiçek yağı ve diğer girdilerin tedarikinde kullanılacak.

Açıklamada, "Banka, Türkiye'deki faaliyetlerini geliştirmeye devam eden Savola'yı daha uzun vadeli finansmanla desteklemeyi hedeflemektedir" denildi.