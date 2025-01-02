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Ege Gübre'den kiralık depolama alanını dönüştürme kararı

Ege Gübre, liman yatırımı kapsamında konteyner elleçleme kapasitesinin artacağı 6 Ocak 2025'ten itibaren kimyasal depolama alanlarındaki tank çiftliği faaliyetlerine son vereceğini duyurdu. Şirket, liman yatırımının 2025'in ilk çeyreğinde tamamlanmasını ve iskelede düzenleme yapılmasını öngördüğünü açıkladı.

Haber Merkezi
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Ege Gübre'den kiralık depolama alanını dönüştürme kararı
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Liman yatırımının 2025'İn ilk çeyreğinde tamamlanmasını öngördüğünü açıklayan Ege Gübre, bu kapsamda iskelede yeniden bir düzenleme gerçekleştirileceğine ilişkin bir KAP duyurusu yaptı. Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"11.07.2024 tarihinde; Özel Durum Açıklaması ile iskele kapasite artış projemiz ile ilgili olarak ihale ve planlama sürecinin ivedilikle tamamlanarak inşaata başlanması Sayın Yatırımcılara duyurulmuştu. Bu açıklama akabinde inşaat çalışmalarımız da fiilen başlamış olup, iskelelerimizin 100'er metre uzatılması projemizin 2025 yılının ilk yarısında tamamlanması öngörülmektedir.

Liman yatırımımızın tamamlanmasından sonra konteyner elleçleme faaliyetlerimizde öngörülen büyümeye paralel olarak ihtiyaç duyulacak liman geri hizmet sahaları elde etmek amacıyla 06.01.2025 tarihinden itibaren; üçüncü şahıslara kimyasal depolama alanı olarak kiraya verdiğimiz, gümrüklü saha içinde bulunan ve genel antrepo mahiyetindeki tank çiftliği faaliyetlerimize son verilecektir.

Sayın yatırımcılarımıza ve kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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