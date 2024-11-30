Eksim Ventures’ın desteklediği girişim Bottoboo Robotics’e Birleşik Krallık’tan teknoloji ödülü

Otonom robotik ve yazılım çözümleri sağlayıcısı olarak yola çıkan ve kısa zamanda uluslararası çapta başarılar elde eden Bottobo Robotics, Birleşik Krallık’ta düzenlenen Unicorn Kingdom Pathfinder Awards’ta ödül kazandı. Ülkemizin önde gelen gruplarından Eksim Holding’in girişim sermayesi yatırım fonu Eksim Ventures’un yatırım turuna liderlik ettiği Bottobo Robotics, İngiliz Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’nın desteklediği organizasyon kapsamında “Bağlantılı ve Otomatik Mobilite” ödülünün sahibi oldu. Büyük depolar için süreç garantili özelleştirilmiş çözümler sunarak operasyonel verimliliği artıran Bottobo Robotics, lojistik sektöründe otonom depo robotları alanında lider konumda bulunuyor.

“Yatırım yaptığımız girişimlerin başarıları bizi gururlandırıyor”

Destekledikleri girişimlerin saygın ödüllere layık görülmesinin gurur verici olduğunu belirten Eksim Ventures Yatırım Komitesi Üyesi Uğur Mutluhan Oruncak, “Eksim Ventures olarak IoT ve yapay zeka gibi geleceğin teknolojilerine odaklanan şirketlere yatırım yapıyoruz. Bottobo’nun geliştirdiği otonom robotlar, bu ileri teknolojileri bir araya getirerek inovatif çözümler sunuyor ve lojistik süreçleri optimize ediyor. Böylelikle kaynakların daha verimli kullanılmasının yanı sıra zamandan da ciddi ölçüde tasarruf sağlıyor. Ayrıca Bottobo’nun, ABD ve Uzakdoğu gibi büyük pazarlara açılma hedefleri, Eksim’in global büyüme stratejisiyle de tamamen uyumlu” dedi. Bottobo’nun uluslararası başarısının, yerli girişimlerin doğru şekilde desteklendikleri takdirde ulaşabilecekleri noktaları göstermesi açısından önem taşıdığının da altını çizen Oruncak, “Eksim Ventures’ta yatırım kalitemizi her zaman yüksek tutarak ihtiyaca yönelik teknolojik girişimlere fon sağlamayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Girişimlere mentorluk ve pazarlama desteği de sunuluyor

Bottobo için geçtiğimiz yıl gerçekleşen yatırım turunda Eksim Ventures liderliğinde 1,75 milyon dolar yatırım aldığını belirten Oruncak, “Başarılı olacağına inandığımız girişimlere ciddi rakamlarla yatırımlar yapıyor olsak da desteğimiz yalnızca finansal katkıyla sınırlı değil. Sektör uzmanlarımızın ve deneyimli girişimcilerimizin sağladığı mentorluk hizmetleriyle girişimlerimize stratejik büyüme yolculuğunda da destek oluyoruz. Pazarlama ve tanıtım süreçlerinde aktif rol alıyor, hukuki ve finansal danışmanlık sunarak ihtiyaçları olan her aşamada yanlarında oluyoruz” dedi. Oruncak, Eksim Holding’in güçlü iş ağı sayesinde, girişimlerin potansiyel müşterilere ve iş ortaklarına ulaşmalarını kolaylaştırdıklarını da ekledi.