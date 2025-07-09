Elektronik ürünlerde Prime Day fırsatları 14 Temmuz'a kadar Amazon.com.tr'de!

Sunduğu fırsat ve avantajlarla büyük ilgi gören Amazon Prime Day'de kullanıcılardan gelen talepler doğrultusunda elektronik ürünlerinde de kaçırılmayacak indirimler müşterilerle buluşuyor. 14 Temmuz'a kadar Amazon.com.tr'de PC'den telefonlara, kablosuz ürünlerden kamera ve fotoğraf makinelerine binlerce elektronik ürünü çok uygun fiyatlarla bulabilirsiniz.

Amazon.com.tr, bu yıl da Prime Day'de indirime girecek ürünleri belirlemek için müşterilerinin isteklerine kulak verdi.

“Prime İndirim Avcıları” tarafından toplanan taleplere göre belirlenen indirimler içerisinde, elektronik kategorisinde en dikkat çekenlerden bazıları şunlar:



Philips Hue Play 2'li EkoPaket

Toshiba Canvio Partner 2 TB

GIGABYTE MO32U 32" OLED Gaming Monitor

QCY Buds Anc HT15 Bluetooth Kulaklık

Samsung Galaxy S25 Ultra, Yapay Zeka(AI) Telefon

HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar

ASUS PRIME RTX5070TI, 16G, NVIDIA GeForce Ekran Kartı

Apple iPad Pro 11 inç, M4 çip

Elektronik kategorisindeki eşsiz indirimlere buradan ulaşabilirsiniz. Prime Day boyunca Amazon.com.tr'de elektronik ürünlerinin yanı sıra anne ve bebek kategorisinden modaya, ev yaşamından kişisel bakıma, spordan mutfağa kadar çok sayıda kategoride on binlerce ürün özel indirimlerle sunuluyor. Tüm kategorideki indirim ve fırsatlardan faydalanmak için Prime üyesi olmak yeterli. Üstelik, alışveriş ve eğlenceyi bir arada sunan Prime, yeni üyelikler için ilk 3 ay tüm vergiler dâhil ayda 24,90 TL, sonraki aylarda sadece 49,90 TL.

İşte Prime üyelik avantajlarından bazıları:

Hızlı ve ücretsiz teslimat: Amazon Prime üyeleri herhangi bir sepet tutarı gözetmeksizin aynı gün, ertesi gün, iki günde veya randevulu teslimat seçeneklerinin keyfini çıkarıyor.

Prime'a özel indirimler: Prime üyeleri, sınırlı süreli fırsatlara erken erişim ayrıcalığı ve yalnızca Prime üyelerine özel ek indirimler de kazanıyor. Prime üyeleri aynı zamanda Çok Al & Az Öde ile seçili ürünlerde 600 TL ve üzerindeki alışverişlerinde sepette yüzde 10 indirim kazanıyor.

Seçili ürünlerde 12 aya varan taksit fırsatı: Amazon.com.tr müşterileri, seçili ürünlerde 12 aya varan taksit seçeneklerinden faydalanabiliyor.

Prime Video: Amazon Prime üyeleri, ücretsiz Prime Video üyeliğiyle birçok yerli ve yabancı Amazon Originals film ve dizisinin de bulunduğu içeriklere ek ücret ödemeden primevideo.com ya da Prime Video uygulaması aracılığıyla erişebiliyor.

Prime Gaming: Prime Gaming ile tüm Prime üyeleri önde gelen oyunlarda oyun içi ayrıcalıklar, her ay yenilenen ücretsiz oyunlar ve Twitch.tv'de sevdikleri bir yayıncıya aylık abonelik hakkıyla bütünsel bir oyun deneyiminin keyfini çıkarabiliyor.



