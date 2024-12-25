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Emlak Konut’tan İstanbul'da 5,3 milyar TL'lik arsa alımı

Emlak Konut GYO, İstanbul Esenler'de 5,3 milyar TL bedelinde arsa satın aldığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Emlak Konut’tan İstanbul'da 5,3 milyar TL'lik arsa alımı
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Emlak Konut GYO’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile imzalanan protokol kapsamında, İstanbul Esenler ilçesinde yer alan toplam 132.894,62 m2 büyüklüğündeki arsaların satın alımı, 5.315.784.800 TL (KDV hariç) bedelle tamamlandı.

Açıklamada, "Bu alım, Şirketimizin uzun vadeli büyüme stratejileri çerçevesinde gerçekleştirilmiştir" denildi.

Açıklamada şöyle devam edildi:

"Arsa alım sürecinde, özkaynak yönetimi ve maliyet optimizasyonuna azami özen gösterilmiş olup, bu işlem, Şirketimizin aktif büyüklüğünü artırmasının yanı sıra gelecekteki projelerine de finansal açıdan önemli katkılar sağlayacaktır."

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