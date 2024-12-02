  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Emlak Konut'tan Suudi Arabistan hamlesi! Anlaşma imzalandı
Takip Et

Emlak Konut'tan Suudi Arabistan hamlesi! Anlaşma imzalandı

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı ve Ulusal Konut Şirketi ile Riyad’da iyi niyet anlaşması imzaladı. Anlaşma, Türk müteahhitlerin Suudi pazarına entegrasyonunu desteklemeyi ve ilerleyen süreçte bir iştirak şirketi kurmayı hedefliyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Emlak Konut'tan Suudi Arabistan hamlesi! Anlaşma imzalandı
Takip Et

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile Riyad'da bir iyi niyet anlaşması imzalandı.

Emlak Konut GYO tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama ile ilerleyen süreçte bir de iştirak kurulması hedefleniyor.

Açıklamaya göre, Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı (MISA) ve Suudi Arabistan Belediye ve Konut Bakanlığı bünyesinde kurulan Ulusal Konut Şirketi (NHC) ile Riyad'da bir İyi Niyet Anlaşması imzalandı.

Anlaşma, Türkiye'nin inşaat ve gayrimenkul geliştirme alanındaki uzmanlığını Suudi Arabistan'ın Vision 2030 hedefleri doğrultusunda büyük ölçekli projelere entegre etmeyi amaçlıyor

Emlak Konut, bu kapsamda Suudi Arabistan'daki konut projelerinde liderlik üstlenecek ve Türk müteahhitlerin Suudi pazarına entegrasyonunu destekleyecek.

İlerleyen süreçte Suudi Arabistan'da bir iştirak şirketi kurulması hedefleniyor.

Listede 3 Türk şirketi var! Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu: Türkiye bakın kaçıncı?Listede 3 Türk şirketi var! Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu: Türkiye bakın kaçıncı?Ekonomi

 

Enka İnşaat, Gürcistan'dan 383,2 milyon dolar tazminat alacakEnka İnşaat, Gürcistan'dan 383,2 milyon dolar tazminat alacakŞirket Haberleri

 

Şirket Haberleri
Enka İnşaat, Gürcistan'dan 383,2 milyon dolar tazminat alacak
Enka İnşaat, Gürcistan'dan 383,2 milyon dolar tazminat alacak
Pat Gelsinger’in emekliliği sonrası Intel hisseleri yükselişe geçti
Pat Gelsinger’in emekliliği sonrası Intel hisseleri yükselişe geçti
Anadolu’nun en büyük karma projesi Inventum, Konya’da yükseliyor
Anadolu’nun en büyük karma projesi Inventum, Konya’da yükseliyor
Aramco, Renault ve Geely ile ortak oldu
Aramco, Renault ve Geely ile ortak oldu
Nvidia yatırım turuna katıldı
Nvidia yatırım turuna katıldı
Hepsiburada’da ‘Efsane Kasım’da saniyede 12 ürün satıldı, 8 milyar TL tasarruf sağlandı
Hepsiburada’da ‘Efsane Kasım’da saniyede 12 ürün satıldı, 8 milyar TL tasarruf sağlandı