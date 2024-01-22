Erdemoğlu Holding, SASA'nın borçlanmasını üstlendi

Erdemoğlu Holding, SASA Polyester’e yönelik yatırımlarına devam ediyor. SASA Polyester, bu sabah Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bilgilendirme ile 17 Ocak 2024 tarihinde SPK tarafından verilen onayın ardından ihraç ettiği şarta bağlı paya dönüştürülebilir borçlanma aracının Erdemoğlu Holding tarafından alındığını açıkladı.

Konuya ilişkin SASA’dan KAP’a 19 Ocak 2024 sabahı seans öncesi yapılan açıklamada “Erdemoğlu Holding A.Ş. tarafından 12 Haziran 2023 tarihinde Türkiye dışında yerleşik nitelikli kurumsal yatırımcılara satılan pay miktarına (66.937.802 adet) denk gelecek” ve “borçlanma aracının dönüştürülmesinde esas alınacak dönüştürme fiyatının işlemdeki pay fiyatına (53,00 TL) eşit olacak” şekilde belirlenmesi yönündeki talebe istinaden SPK’dan onay alındığı ifade edilmişti.

Erdemoğlu Holding’in söz konusu borçlanma araçlarını satın almasıyla SASA’nın ihraç işlemi toplam 3 milyar 547 milyon 703 bin 506 TL toplam nominal tutar ile gerçekleşti.

Holding’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Erdemoğlu Holding, gerçekleşen işlem ile SASA tarafından ihraç edilen 3.547.703.506 TL toplam nominal tutarda şarta bağlı PDT’yi satın almıştır. Dönüşüm koşulunun (SASA’nın 30 Haziran 2024 tarihli finansal tablolarında Net Finansal Borçların, Amortisman, Faiz ve Vergi Öncesi Kazanca oranının 1’in üzerinde olması) gerçekleşmesi durumunda, Erdemoğlu Holding’in elindeki borçlanma araçları yeni ihraç edilmiş SASA paylarına dönüştürülecektir. Dönüşüm, SASA paylarının 19 Ocak 2024 Cuma günkü kapanış fiyat seviyesinin yaklaşık yüzde 40 üzerinde bir fiyattan gerçekleşecektir. Bu şekilde, Erdemoğlu Holding, iştiraki SASA Polyester’e olan uzun vadeli yatırım taahhüdünü bir kez daha teyit etmiştir.”