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Esas Holding Pegasus’ta hisse sattı

Esas Holding, yaklaşık 19,2 milyon adet Pegasus Havayolları payının satışını gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
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Esas Holding Pegasus’ta hisse sattı
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Pegasus'un ana hissedarı Esas Holding, Pegasus Havayolları (PGSUS) sermayesinin yaklaşık yüzde 3,85'ini temsil eden yaklaşık 19,2 milyon adet payın satışını gerçekleştirdi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, işlem pay başına 217,53 TL fiyatla, Pegasus'un işlem öncesi son kapanış fiyatına oranla yüzde 7,0 oranında iskonto ile fiyatlandı ve Esas Holding bu işlemle 4,2 milyar TL (122 milyon dolar) brüt gelir elde etti.

Açıklamaya göre, satış, Türkiye dışında yerleşik iki uluslararası kurumsal yatırımcı ile bir uluslararası finansal yatırımcıya kendilerinden gelen doğrudan talep üzerine gerçekleştirildi.

İşlemin tamamlanması ardından Esas Holding şirketin yüzde 52,8 oranında payıyla en büyük ortak konumunu koruyacak. Satışa Citi Group aracılık etti. 

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