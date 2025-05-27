Eska Group’un Çerkezköy’de inşa edeceği Eska Edition’da satış başlıyor

Eska Referans ve Eska Premium’la büyük ilgi gören Eska Group, sanayi, ticaret ve ulaşım yatırımlarının merkezi haline gelen ve İstanbul’a yakınlığıyla dikkat çeken Çerkezköy’de hayata geçirdiği nitelikli konut projelerine bir yenisini ekliyor.

Çerkezköy’ün kalbinde, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde iki etap halinde yükselecek olan Eska Edition, toplam 346 konut, 42 mağaza ve 40 ofisten oluşuyor. İlk etabının 24 ay içinde tamamlanması hedeflenen projenin ayrıca dünyaca ünlü Accor Grup’a ait 146 odalı IBIS Otel’e de ev sahipliği yapması planlanıyor.

“Güven algısı yüksek bir markayız”

Eska Group’un Krucu Ortağı Giray Engin Baysak, 2020 yılından bu yana tamamı Çerkezköy’de olmak üzere 4 markalı konut projesi gerçekleştirdiklerini belirterek bugüne kadar yaklaşık 150.000 metrekare inşaat alanında 850 konut ve 100’e yakın ticari üniteyi başarıyla tamamlayıp teslim ettiklerini açıkladı. Eska Group’un hızlı proje geliştirebilen, geliştirdiği projeleri süresinde teslim edebilen, maliyet kontrolünü profesyonelce yöneten, Çerkezköy’de gayrimenkul alıcısı nezdinde güven algısı yüksek bir marka olduğunu ifade eden Baysak, “Dinamik yapımızla üretime ve istihdama katkı sağlayan, istikrarlı büyüme hedefinde olan bir grup yapımız var. İnşaatın yanı sıra yeme-içme ve kuyumculuk sektörlerinde yatırımlarımız bulunuyor. Accor grubun dünyaca ünlü IBIS oteline projemizde yer vererek turizm sektörüne de girmiş bulunuyorum. Ayrıca enerji sektöründe yeni bir girişimimiz bulunmakta” dedi. Eska Group’un bu güne kadarki tüm projelerini kendi arsaları üzerinde gerçekleştirdiğine dikkat çeken Baysak, şirketin Çerkezköy’de proje geliştirmek üzere oluşturduğu bir arsa portföyü bulunduğunu kaydetti.

Türkiye’nin yükselen değeri Çerkezköy

Eska Edition projesini 1,2 milyar TL yatırımla hayata geçirdiklerini açıklayan Baysak, “Son dönemde yaşanan gelişmeler, yatırımlarımızı Çerkezköy’de devam ettirme konusunda bizi çok daha fazla motive etti” diye konuştu. Çerkezköy son yıllarda on binlerce göç aldığını ve hızla almaya davam ettiğini vurgulayan Baysak, şunları söyledi:

“Kuzey Marmara Otoyolu ile İstanbul’dan 1 saate rahatlıkla ulaşılabiliyor olması, Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşundan pek çoğunun Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde (ÇOBS) faaliyet göstermesi, bu firmaların yarattığı iş hacmi ve istihdam imkanları ile bölgeye yapılan dev yatırımlar Çerkezköy’ü son yılların yükselen değeri haline getirdi. Ulaştırma Bakanlığı’nın sitesinde verdiği bilgilere göre İstanbul-Edirne-Kapıkule arasındaki süreyi 1,5 saate indiren yüksek hızlı trenin Çerkezköy-Kapıkule hattı, bu yılsonunda açılıyor. İnşaatının yaklaşık yüzde 40’ı tamamlanan Halkalı- Çerkezköy Hızlı Tren Hattı ise 2 yıl sonra tamamlanarak İstanbul ile Çerkezköy arasını 20 dakikaya düşürecek. Ayrıca TOKİ projesi olarak Kapaklı’da Yeşil OSB konseptinde yepyeni bir organize sanayi bölgesi de hayata geçirecek.”

Flora etabı 24 ayda teslim edilecek

Eska Grup’un Kurucu Ortağı Semih Arda da Eska Group’un 5 yılda 5’inci projesi olan Eska Edition’ın yaklaşık 15 bin metrekare arsa üzerinde 346 konut, 42 mağaza, 40 ofis ve bir otel yapısından oluştuğunu söyledi. Projenin ilk etabı olan ve iki bloktan oluşan Flora’daki 192 konutu 24 ay içinde teslim etmeyi planladıklarını ifade eden Arda “Yüzde 60’ı peyzaj alanlarından oluşan projemizde yürüyüş yolları, su formları, çeşitli bitki ve ağaç türlerinden oluşan yeşil alanlar, sosyal tesisler, spor tesisleri, otopark alanları ve mağazalar yer alıyor” şeklinde konuştu. Flora etabındaki dairelerin 1+1 ve 2+1 olarak tasarlandığını anlatan Arda, şöyle devam etti:

“Bölgenin gelişimine katkı sunacak”

“Geleceğin yaşam alanlarını inşa etmek üzere yola çıkan Eska Group olarak Çerkezköy’de bölgenin gelişimine önemli ölçüde katkıda bulunacağına inandığımız Eska Edition’ı karma yaşam konseptiyle tasarladık. Yatay mimarinin öne çıktığı proje, giriş katlarında mağazaların yer aldığı 8 katlı bloklardan oluşuyor. Bu projemizde enerji verimliliğine büyük önem verdik. Cephede enerji verimliliğin ön planda olduğu farklı malzemeler kullandık. Ayrıca geri dönüşüme uygun alt yapı ve peyzaj yapısı, araç şarj üniteleri gibi yenilikçi yaklaşımlar, bu projenin en önemli özellikleri arasında yer alıyor.”

Yüksek prim vadediyor

Eska Grup Kurucu Ortağı Gökhan Kavlak ise Eska Edition’ın sunduğu yüksek yaşam kalitesinin yanı sıra yatırım değerine dikkat çekti. Çerkezköy’ün hem hızlı göç alan hem de hızla değerlenen bir bölge olduğunu ifade eden Kavlak, “Biz de bölgede hızla artan konut ihtiyacını karşılamak üzere Çerkezköy’de 5 yılda 5’inci projemiz olan Eska Edition’ı hayata geçiriyoruz” dedi.

Türkiye genelinde son 1 yılda ev sahipliği oranının yüzde 61’den yüzde 56’ya gerilediğini dile getiren Kavlak, “Bunun en önemli sebepleri konut fiyatlarının ulaşılabilirliğinin ve kredi imkanlarının azalmış olması. Bir diğer neden de İstanbul gibi büyük şehirlerde aşırı yükselen gayrimenkul fiyatlarının yatırımcılara eskiden olduğu gibi yüksek prim vadetmemesi. Tam da bu noktada mega projelerle hızla gelişen Çerkezköy, gerek yaşam ve gerek yatırım için alıcılara tam da aradıkları fırsatı sunuyor” diye konuştu. Ulaşılabilir daire fiyatları, esnek ödeme planları ve yüksek prim vaadi ile Eska Edition’ın konut sahipliğini tekrardan mümkün kılacağını ifade eden Kavlak, şunları söyledi:

Hedefte İstanbul var

“Bir önceki projemiz Eska Premium bundan yaklaşık 2,5 yıl önce satışa çıkmıştı ve tam 2 yıl içinde alıcısına yüzde 300’ün üzerinde prim kazandırdı. Üstelik bölgedeki yüksek kira getirisi, dairelerin amortisman süresini 12 ila 14 yıla kadar indirmiş durumda. Bölgeye yapılan dev yatırımlar tamamlandığında, yoğun göç ve oluşan nitelikli konut talebiyle beraber Eska Edition projemizin de Eska Premium gibi 24 ayda alıcısına yüksek kazanç sağlayacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Eska Group olarak Çerkezköy’ün gelişimine olan inancımızla, başta inşaat sektörü olmak üzere faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde bölgeye yatırım yapmaya devam edeceğiz. Bununla birlikte İstanbul’da proje geliştirme planlarımız bulunuyor. Yakın gelecekte, ülkemizdeki ekonomik parametreler giderek daha olumlu bir tablo sergilediğinde, konut faizleri düşüş eğilimine geçtiğinde bu konuda çalışmalarımız olacak. İstanbul’da Göktürk ve Kemerburgaz’da yeni projeler geliştirmek istiyoruz.”