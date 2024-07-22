Ev kadınları, Homm Bitkisel ile kendi işlerinin patronu oluyor

Kadınların iş gücüne katılımı, sadece ekonomik büyüme için değil, aynı zamanda toplumsal kalkınma ve cinsiyet eşitliği için de hayati önem taşıyor. Ancak, Türkiye'de kadınların iş gücüne katılım oranı erkeklerin gerisinde kalıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2023 yılında kadınların iş gücüne katılım oranı %34,1 iken, erkeklerde bu oran %71,2. Bu durum, kadınların istihdamda daha fazla yer almasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

"Ekonomik bağımsızlığımızı kazanıyoruz"

Bu bağlamda, kadınların iş gücüne daha fazla katılımını sağlamak için çeşitli girişimcilik ve istihdam olanakları sunuluyor. Homm Bitkisel, kadın girişimcileri destekleyen öncü firmalardan sadece biri ve kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları için önemli fırsatlar sunuyor. 2021 yılında Homm Bitkisel’de bağımsız temsilci olarak çalışmaya başlayan Sema Güven Tan, kariyer basamaklarını emin adımlarla aşarak Black Diamond seviyesine ulaştı. Tan, bugün 2500’den fazla kadından oluşan güçlü bir ekibi yönetiyor ve hedefi, daha yukarılara ulaşmak. Şu anda Türkiye’nin 70 ilinde temsilcileri bulunan Tan, tüm illerde temsilcilik sağlamayı ve kadın istihdamını Edirne’den Hakkari’ye, Samsun’dan Mersin’e her yerde güçlendirmeyi hedefliyor.

Sema Güven Tan, "Homm Bitkisel’e katıldığımda, sermayesiz girişimcilik fırsatının sunduğu olanaklarla kendi işimi kurma ve büyütme şansını yakaladım. Bu süreçte, ekibimle birlikte büyük başarılara imza attık ve kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarına yardımcı olduk. Hedefim, Türkiye’nin her ilinde temsilcilik sağlayarak kadın istihdamını daha da artırmak ve daha fazla kadına bu fırsatı sunmak" dedi.