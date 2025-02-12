Evyap’tan 14 Şubat'ta sevgiyi patili dostu ile kutlamak isteyenlere özel kampanya

98 yıldır kişisel temizlik, bakım ve hijyen ürünleriyle öne çıkan Evyap, geçtiğimiz yıl patili dostlarımız için Pet Love markasını piyasaya sundu. Kedi ve köpekler için durulanan ve durulanmayan köpük şampuanlar, tüy bakım spreyleri ve yağları, temizleme mendilleri, köpek eğitim pedleri ve kedi kumu gibi geniş bir ürün yelpazesi sunan Pet Love, Sevgililer Günü’nde sadece sevdiklerimizi değil, patili dostlarımızı da unutmayan sıcacık bir kampanya hazırladı.

Şefkatin ve sıcaklığın simgesi: Kırmızı şal

Kampanyanın filmi, temasına uygun bir şekilde tasarlandı. Köpeklerin renk algısının insanlardan farklı olması ve kırmızı rengi ayırt edememeleri nedeniyle, film siyah-beyaz bir animasyon olarak başlıyor. Ancak sevginin ve sıcaklığın simgesi olan kırmızı şal, film boyunca tek renkli öğe olarak öne çıkıyor. Bu şal, hayvanseverlerin patili dostlarımıza duyduğu sevgi ve şefkati temsil ediyor.

Pet Love’ı etiketleyerek iyilik hareketine katıl!

Kışın sert soğuğunda barınaklardaki patili dostlarımız sıcak bir yuva ve korunaklı bir alan arayışında. Kampanya kapsamında sosyal medyada @petlove.tr Instagram hesabı üzerinden “Sen de Ekle” özelliğini kullanarak Pet Love’ı etiketleyen kişiler adına, Encander derneği aracılığıyla barınaklara kırmızı polarlar ve Pet Love ürünleri bağışlanacak. Böylece dondurucu gecelerde üşüyen can dostlarımız, sıcacık bir destekle hayata daha sıkı tutunacak.

Pet Love’dan doğayla dost bakım ürünleri

EvyapAr-Ge merkezi tarafından geliştirilen Pet Love Evcil Hayvan Bakım Serisi, raflardaki yerini aldı. Paraben, silikon ve alkol içermeyen, %100 doğal argan yağlı, pH dengeli ve vegan formüllü bu özel seri, patili dostlarımızın hassas cildine uyumlu bir bakım sunuyor.