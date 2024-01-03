Figopara, TekCep ve TekPOS’u satın aldı

Figopara, İş Bankası'nın iştiraki Softtech'in açık bankacılık ürünleri TekCep ve TekPOS'u satın aldı. Figopara ve İş Bankası arasındaki satın almaya ilişkin gerçekleştirilen işbirliği kapsamında İstanbul'da basın toplantısı düzenlendi. Satın alma ile İş Bankası Figopara'daki mevcut yatırımını da artırdı. Figopara’nın Ekim 2022'de 50 milyon dolar değerleme ile tamamlanan yatırım turunda şirkete Maxis Yenilikçi GSYF ile 500 bin dolar yatırım yapan banka, son satın alma ile şirkete 1 milyon 250 bin dolarlık hisse karşılığı daha yatırım yaptı.

"Girişimciliği, girişimcilik mecrasında yapmak gerekiyor"

Toplantıda konuşan İş Bankası Genel Müdürü Aran, TekCep adı altında böyle biri girişimi kendilerinin planladıklarını ancak o dönem Rekabet Kurumu'ndan aldıkları geri dönüş sonrası banka olarak bu girişimi yapmalarındaki regülasyonların sıkı olduğunu fark ettiklerini kaydetti.

Aran, "Girişimciliği, girişimcilik mecrasında yapmak gerekiyor. Regülasyonlarda, bir banka olarak girişimciliğe fazla izin yok. Figoparanın büyümesini, Figoparanın kendi alanındaki gidişatını görünce Rekabet Kurumu'nun yazdıklarıyla kurum içi girişimde takıldığımız şeyler birleşti. Aklımdaki problemlerle fırsatlar birleşti." diye konuştu.

TekCep ürünün aslında Figopara olarak onlarda bunun çok daha güzel gideceğini dile getiren Aran, "Bu konuda da madem böyle bir değerli birileri var, biz bu ürünü sizin üzerinden kullanmaya devam ederiz. Nasıl müşterilerimize Figopara'yı sunuyorsak şu andaki o tedarikçi finansmanı kapsamında, bu ürünleri de Figopara'dan alıyoruz. Oraya bir sözleşme yapalım. Siz bizim TekCep ürünümüzü alın, biz de bu ürünü sizin üzerinizden kullanıyor olalım." dedi.

Aran, Figopara'nın kullanıcılarının tüm bu zahmetlere katlanmadan sadece Figopara ara yüzüyle tüm bankalardaki hesaplarına, poslarına erişebiliyor olmasının hem Figopara'ya çok büyük değer katacağını hem de nihai tüketiciye çok büyük bir değer katacağını söyledi.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Gökmenler de KOBİ'lere hizmet etmesi planlanan bu uygulamaların değer katacak şekilde Figopara tarafından da kullanılmasının aynı zamanda Figopara'nın bu yıl Unicorn olma hedefi içerisinde çok önemli katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

"90 bini aşkın KOBİ'nin yeni platformda ihtiyacını karşılamayı planlıyoruz"

Figopara Kurucu Ortağı ve CEO'su Koray Bahar ise toplamda 20 milyon dolarlık bir sermayeyle Figopara'nın bugünlere geldiğini ifade etti.

2024'e çok güçlü sermaye yapısıyla girdiklerinin altını çizen Bahar, "Çok güçlü ortaklarla giriyoruz ve 2024'ün sonuna geldiğimizde dolar bazında 16 katlık bir büyüme planlıyoruz. Bir teknoloji şirketi için bu ölçekte oldukça agresif bir büyüme planı. Bunu da aslında son üç senedeki büyüme rakamlarımızı da destekliyoruz. Son üç senede biz dolar bazında gelirimizi her sene yaklaşık 5 katı artırdık. 2023'ü de böyle çok ciddi bir büyümeyle tamamladık. Şu an yaklaşık 120 kişilik bir ekibiz. Tahmin ediyorum 2024'ü 250-300 kişi gibi bir ekiple tamamlıyor olacağız Türkiye'de. Bir yandan yurt dışı açılımına çok ciddi mesai harcıyoruz ve odaklanıyoruz. Özellikle Orta Doğu'da çok güçlü iş birliktelikleriyle 2024 planlamamızı yaptık." şeklinde konuştu.

Bahar, KOBİ'lerin ihtiyacı olan finansal kaynağa erişimde süreci demokratikleştirmeleri, hız katmaları ve bunu gerçekten çok daha rekabetçi bir ortamda yapabiliyor olmaları sayesinde bugün itibarıyla 10 binden fazla KOBİ'nin, yıl sonunda 90 binden fazla KOBİ'nin yeni platformda işletme sermayesi ihtiyaçları başta olmak üzere tüm finansal ihtiyaçlara erişmesini planladıklarını kaydetti.

Figopara Kurucu Ortağı ve CSO'su Arukel de ticari işletmelerin, KOBİ'lerin her sabah uyandıklarında girdikleri ana uygulama, ana platformum olabilmek ve bütün ticari faaliyetlerini yönetebilecekleri bir organizasyon yaratabilmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, "Aslında hayatlarını kolaylaştırmak baktığımız zaman çünkü bir sürü farklı platformda gezebiliyorlar, bir sürü farklı analizleri görebiliyorlar ve tek bir yerden yönetmeleri gerekiyor. Biraz bu yönde etki ediyoruz. Önümüzde çok daha keyifli bir sürecimiz var. Bu sene birkaç tane daha bizleri çok heyecanlandıran projemiz olacak hep beraber." dedi.