Financial Times'tan İstanbul Havalimanı için 'lider' değerlendirmesi

Hüseyin ASLIYÜCE

İstanbul Havalimanı’na yer verilen haberde, bölgedeki hızlı büyümenin ‘üç Heathrow büyüklüğünde’ bir kapasite artışına denk geldiği belirtilirken, İstanbul’un bu rekabetin merkezindeki en güçlü oyunculardan biri olduğuna vurgusu yapıldı.

Öte yandan İstanbul’un stratejik konum avantajı, genişleyen bağlantı ağı ve insan kaynağı yönetimi yaklaşımının öne çıktarıldı. Ayrıca İstanbul Havalimanı’nın 90 milyon yolcu kapasitesi olduğunun altı çizilirken, yapılacak büyüme çalışmaları kapsamında havalimanının 6 pist ile 200 milyon yolcu kapasitesine çıkacağı da bilgisi verildi.

“Çift yönlü talep artışı bizi ayrıştırıyor”

Büyümenin İstanbul’u Orta Doğu’daki ‘mega hub’ rekabetinde en güçlü oyunculardan biri haline getirdiği belirtildi. Analizde, İstanbul’un yalnızca bir aktarma merkezi olmanın ötesine geçerek hem transit hem de turistik bir merkez olarak benzersiz bir konum elde ettiğine dikkat çekildi. Çift yönlü talep artışının, İstanbul’u Dubai ve Riyad’dan ayrıştıran en kritik unsur olduğu vurgulandı.

“Çoğrafi konum bizi doğal bir küresel merkez haline getiriyor”

İGA Havalimanı işletmecisinin CEO’su olan Selahattin Bilgen yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul, Afrika–Asya–Avrupa üçgeninin tam ortasında. Bu coğrafi konum, bizi doğal bir küresel merkez haline getiriyor. Ne kadar ülkeyle bağlantınız varsa o kadar cazip oluyorsunuz; farklı ülkelerden havayolları geldikçe bağlantı ağınız daha da artıyor. İstanbul işte bu döngünün merkezinde bulunuyor.”