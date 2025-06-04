Flora Food Group’tan profesyonel mutfaklara ilham verecek yeni bir adım: Flora Taste Hub!

Profesyonel mutfaklara sadece lezzet değil, kıvam, doku, dayanıklılık, çok yönlü kullanım ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda ilham verici ürünleriyle çözümler üreten Flora Food Group, ev dışı tüketim sektöründeki birikiminideneyimsel bir platforma taşıyor: Flora Taste Hub.

28 Mayıs’ta gerçekleşen açılışa, Flora FoodGroup’un iş ortakları katılım gösterirken, davette misafirlere Flora FoodGroup ürünleri ile hazırlanan özel lezzetler ikram edildi.

Taste Hub, Flora Food Group bünyesindeki şeflerin liderliğinde; ürün geliştirme, reçete iyileştirme ve çok yönlü içerik üretimi gibi birçok işlevi bir araya getiren bir Ar-Ge mutfağı olarak konumlanıyor. Aynı zamanda, farklı mutfak disiplinlerinden iş ortaklarının bir araya geldiği bir buluşma noktası olarak da faaliyet gösteriyor.

En verimli ürünlerle, en doğru reçeteler

Flora Food Group’un, ürünleriyle sağladığı verimlilik, sadece saha deneyimiyle değil, akademik düzeyde de kanıtlanmış durumda. Özyeğin Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen kapsamlı araştırmalarda; sıcak yemeklerden pastacılığa, kahve sunumlarından dekoratif uygulamalara kadar birçok alanda kullanılan Rama Krema, piyasadaki rakiplerinin üzerinde performans sergiledi.

Araştırmalar, Rama Krema’nın rakiplerine oranla %50’ye varan verimlilik sağladığını ortaya koydu.

Bu verimlilik yaklaşımını genişletmek ve mutfak profesyonellerine daha fazla katma değer sunmak amacıyla hayata geçirilen Flora Taste Hub, yalnızca bir mutfak değil; birlikte öğrenme, üretme ve paylaşma kültürünün yepyeni bir merkezine dönüşmeyi hedefliyor.

Sektörel iş birlikleri için açık bir platform

Taste Hub, Flora Food Group şeflerinin denemeler, reçete uygulamaları ve fotoğraf/video içerik üretimleri yaptığı bir alan olmanın ötesinde; iş ortaklarının da davetli olduğu bir “gastronomi laboratuvarı” işlevi görecek. Bu sayede ürünlerin potansiyeli farklı alanlara taşınacak, marka iş birlikleriyle zenginleştirilecek ve profesyonel mutfaklarda verimliliği artıran uygulamalar ortak bir akılla geliştirilecek.

Verimlilikten taviz vermeden daha iyi ürünler, daha kontrollü süreçler ve sürdürülebilir çözümler üretmek için yola çıkan Flora Food Group, Flora Taste Hub ile profesyonel mutfaklara yepyeni bir bakış açısı kazandırmaya hazırlanıyor.