Four Seasons Hotels Istanbul’dan iki önemli atama

Four Seasons Hotels Istanbul, yönetim kadrosunu daha da güçlendirerek deneyimli ekibini büyütmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Four Seasons Hotels Istanbul’un Kıdemli İnsan ve Kültür Direktörü görevine, bu alanda geniş bir deneyime sahip olan Çiğdem Üçler atanırken, Four Seasons Hotel Bosphorus’un Otel Müdürlüğüne ise uluslararası lüks otelcilik sektöründe uzun yıllardır başarıyla görev alan Burak Çeçen getirildi.

Çiğdem Üçler, Swissotel The Bosphorus İstanbul’da Yetenek ve Kültür Direktörü olarak gösterdiği başarılı performansın ardından, Four Seasons Hotels Istanbul’da Kıdemli İnsan ve Kültür Direktörü olarak göreve başladı. Üçler, kariyerinde İstanbul Marriott Hotel Asia, MNG Holding Turizm Grubu ve Four Seasons Hotels Istanbul gibi prestijli otellerde çeşitli üst düzey insan kaynakları pozisyonlarında görev alarak, bu alanda geniş bir bilgi birikimi ve tecrübe kazandı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinin ardından, Marmara Üniversitesi Örgütsel Davranış alanında yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olan Üçler, insan kaynakları yönetimi, eğitim, işe alım, performans değerlendirme ve organizasyonel gelişim gibi alanlarda uzmanlaştı.

Burak Çeçen ise Four Seasons Hotel Bosphorus’un yeni Otel Müdürü oldu. En son görevi olan Budapeşte’de yer alan Matild Palace, a Luxury Collection Hotel’in Yiyecek ve İçecek Direktörü olarak görev yapan Çeçen, sektördeki kariyerine Swissôtel the Bosphorus’ta başladı. Bu dönemde otelin MIT programına seçilen Çeçen, Şikago, Mekke ve Sydney’de eğitim aldıktan sonra Swissotel Osaka’ya yiyecek içecek müdür oldu. Çalışmalarına Park Hyatt Shanghai, Park Hyatt Shenzhen, The St. Regis Tianjin gibi dünyanın önde gelen otellerinde üst düzey pozisyonlarda görev alarak devam etti. Çeçen, Anadolu Üniversitesi’nde İşletme alanında lisans derecesine sahiptir. Uluslararası alanda uzun yıllar boyunca kazandığı deneyimler, Burak Çeçen’e farklı kültürel perspektifleri anlama ve en yüksek kalite standartlarını yönetme yeteneğini kazandırdı.