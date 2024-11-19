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Garanti BBVA 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisini kullanıma sundu

Garanti BBVA, "3 ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi"ni mobil uygulaması üzerinden kullanıma sundu.

Haber Merkezi
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Garanti BBVA 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisini kullanıma sundu
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Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA müşterileri acil nakit ihtiyaçları için şubeye gitmeye gerek duymadan, mobil uygulama üzerinden doğrudan 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredi seçeneğiyle kredi başvuru sürecini tamamlayıp limitleri doğrultusunda kredi kullanabiliyor. Bu kredi seçeneğinde müşteriler ilk taksit ödemesini 1 aydan 3 aya kadar diledikleri süre öteleyebiliyor ve geri ödemeye 2025'te başlayabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, Banka olarak geliştirdikleri her ürün ve hizmette, hayata geçirdikleri her yenilikte müşterilerinin ihtiyaçlarını, beklentilerini ve deneyimlerini odaklarına aldıkları bir anlayışla hareket etiklerini belirtti.

Hız, kolaylık ve ihtiyaçları karşılama 

Amaçlarının ihtiyaç ve beklentileri daha ortaya çıkmadan öngörerek karşılamak ve bunun sonucu olarak da uçtan uca kusursuz bir müşteri deneyimi yaşatabilmek olduğunu vurgulayan Kezik, 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisinin de hem hız hem ve kolaylık hem de ihtiyaçları karşılama noktasında müşterilerine değer yaratan bir ürün olduğunun altını çizdi.

Kezik, "Garanti BBVA müşterileri, daha önce şubelerimiz ve çağrı merkezi üzerinden sunduğumuz bu krediye artık mobil uygulama üzerinden, dakikalar içerisinde başvurup başvuru sürecini tamamlayabiliyor. Bu kolaylığın yanında, acil nakit ihtiyaçlarını hızla karşılarken geri ödeme sürecinde de zorlanmadan, dilerlerse bütçelerini toparladıktan belli bir süre sonra ilk taksitlerini 3 aya kadar erteleyerek ödemenin rahatlığını yaşıyorlar. Dijital yetkinliklerimiz ve çözümlerimizi insani dokunuşlarla birleştirerek, müşterilerimizin deneyimini sürekli geliştirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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