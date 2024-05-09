“Geleceğin liderlerini yetiştirmek için her 5 çocuktan ikisine ulaştık”

Nasıl Bir EKONOMİ TV YouTube kanalında Genel Koordinatörümüz Vahap Munyar’ın konuğu olan Hasan Süel, Vodafone Vakfı çatısı altında yürüttükleri sosyal sorumluluk projelerini anlattı.

“Dünyada artık amaç odaklı şirket konsepti tartışılmaya başlanılıyor. Biz de buradan yola çıkarak yaptığımız işin bir amacı olması gerektiğini düşünüyoruz” diyen Süel, “Teknolojimizi sadece ‘alo’ demek ve gigabyte kullanmak için değil, iyilik için nasıl kullanabiliriz. Bunun için yola çıktık. Aslında, Vodafone Vakfı çatısı altında yaptığımız işlerin ruhu buradan geliyor” şeklinde konuştu.

Süel, şöyle devam etti: “Bu amaçtan bahsedecek olursak; bir tanesi dijital bir toplum yaratmak. Çünkü dijitalleşme bugün sınırları ortadan kaldırıyor. Yaptığınız işi daha verimli yapmanızı sağlıyor. Ne kadar dijital bir toplum, o kadar verimli bir ekonomi. Geleceğe hazır bir nesil yetişmesi için adımlar atıyoruz. Bir diğeri ise kapsayıcılık. Maalesef herkes eşit doğmuyor, bazı konularda dezavantajları var. Şirket ve vakıf olarak, dezavantajlı insanlara fırsat eşitliği sunmak için adımlar atmaya çalışıyoruz.”

270 milyon TL sosyal yatırım 1,5 milyar TL etki yarattı

Sosyal sorumluluk projelerinin başarılı olabilmesi için, konunun doğru seçilmesi, kamu ve doğru iş ortaklarıyla çalışılması gerektiğinin altını çizen Süel, “Biz bu üçünü birleştirip, uzun soluklu organik büyüyen projeler yapıyoruz” dedi. “Odağımız, geleceği olanlar. Yani çocuklar. Geleceği olanlar deyince çocuklar aklımıza geliyor” diyen Süel, “Bir diğer odak noktamız ise, kadınlar. Bugün kadınların hem sosyal hem ekonomik problemleri var. Bu konuyu adreslemek için yaptığımız projeler ile çok çalışıyoruz. Bugüne kadar 4,4 milyon kişiye dokunduk. 270 milyon TL’lik sosyal yatırım yapıldı. Son dönemde ekonomistlerin de hoşuna gidecek yeni bir metodolojiye geçtik. Yaptığımız sosyal yatırımın geri dönüş oranına hesaplıyoruz. 270 milyon’un karşılığında da 1,5 milyar TL’lik bir sosyal yatırım geri dönüşü oldu” açıklamasını yaptı.

‘Ağaç yaşken eğilir’ bakış açımız var

Trendleri takip ettiklerini söyleyen Süel, “Benim, Bilgisayar Programcılığı ile ilk tanışmam 20 yaşında ODTÜ Mühendislik Fakültesi’nde oldu. Ancak şimdi yeni jenerasyon dili bilgisayar programcılığını kodlama olarak anıyor. Bu kodlama 7 yaşına kadar düşmüş görünüyor. Bununla ilgili çocukların kolay adapte olabileceği eğitim programları var. Bir de bizim ‘Ağaç yaşken eğilir’ bakış açımız var. Kendi sorunlarını algoritma yazarak, kendi kodları ile çözecek bir nesil, tüketen değil, üreten bir toplum yaratmak için kolları sıvadık. 2016’da ‘Yarını Kodlayanlar’ projemiz ile 7-14 yaşındaki çocuklara kodlama eğitimleri vermeye başladık. İlk yıl 6 ilde 1,800 çocuğa verirken, bugün 81 ilde 400 bin çocuğa ulaştık. Ayrıca ilk yıldan itibaren Vodafone gönüllülerimiz ve iş ortağımız Habitat’ın eğittiği eğitmenler ile kodlama projemizde ki eğitmenlerin hepsi gönüllü” diye konuştu. 81 ilde 400 bin çocuğa ulaştıklarını kaydeden Süel, “Köyde yaşayan çocuklar bu sayede ‘bilgisayarcı olacağım’ demeye başladı. Türkiye’de her beş çocuktan ikisine ulaştık” dedi.

20 ilde 15 bin kadına dijital eğitim

Kadınlarla ilgili projelere de önem verdiklerini kaydeden Hasan Süel, şunları söyledi: “Sıçrama yapmak isteyen, kalkınmayı hızlandırmak isteyen toplumlar devamlı bir arayış içinde. Çözüm yanıbaşımızda. Biz kadınları sosyal ve ekonomik açıdan topluma entegre ettiğimiz an sıçramayı yapacağız” dedi. Kadınlar için yaptıkları projeler sırasında bir problemi keşfettiklerini anlatan Süel, “Bu da kadınların teknoloji okuryazarlığı. 2020’nin sonunda ‘Dijital Benim İşim’ ismini verdiğimiz sosyal sorumluluk projesini başlattık. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bize Halk Eğitim Merkezleri’ni açtı. Burada 24 saatlik dijital okuryazarlık eğitimi verildi. Dijital okuryazarlığı olan kadınlara ise 40 saatlik dijital pazarlama eğitimi verdik. Bugüne kadar 20 ilde, 15 bin kadına bu eğitim ile ulaştık. Bunların içinden ise 90 kadına da Vodafone’da istihdam sağladık. Bu proje kadınlarımız için ilham penceresi oldu” diye konuştu.

Şiddete karşı ‘Kırmızı Işık’

“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele için başlattığınız Kırmızı Işık uygulaması işe yarıyor” ifadelerini kullanan Hasan Süel, şunları kaydetti: “Kadına karşı şiddet evrensel bir sorun. Türkiye’de bu sorundan payını alıyor. Kadına şiddetle ilgili en önemli mücadele alanı şiddeti olmadan engelleme. ‘Kırmızı Işık’ ismini verdiğimiz programı geliştirdik. Şu anda sanal marketlerde var. Bu programda şiddet tehlikesiyle karşı karşıya kaldan kadın telefonu üç kez titreterek, belirlediği üç kontak noktasına tehdit altında olduğunu ve konumunu gönderebiliyor. Bu üç yakını olabilir, kolluk kuvvetleri olabilir veya belirlediği başka bir merkez olabilir. Yeni bir modül daha ekledik. Diyelim ki; kızınız A noktasından B noktasına gidecek. Siz de merak ediyorsunuz… Kızınız bu aplikasyon üzerinde isterse bu yolculuğunu sizle paylaşabiliyor. Ve belirlediği rota üzerinden farklı bir yola saptığı zaman şüphelenip müdahale edebiliyorsunuz. Ülkemizde bir mülteci gerçeği var onun için Arapça modül de ekledik. Kapsayıcı olmalıyız. Bugüne kadar 379 bin indirme oldu. Keşke bu sosyal sorun olmasa ve daha az indirme olsa.”

Deprem bölgesi için üç destek

Kahramanmaraş merkezli depremin devam ettiğini belirten Hasan Süel, ilk şokta temel ihtiyaçların sağlanmasının ardından orta-uzun vadeli ihtiyaçlara odaklandıklarını söyledi. Süel, “Birincisi, çocuklar ve kadınlar için mevcut projelerimizi deprem bölgesi için evriltik. Okullar kapalıyken bizim konteyner sınıfl arımız açıktı. Bilgisayarların, internet altyapısının olduğu eğitimler ile çocuklara oksijen olduk” diye konuştu. İkinci olarak gezici eğitim çadırı kiraladıklarını ve köyleri gezdiklerini belirten Süel, “Psikososyal modüller ekleyerek, uzmanlarla zenginleştirdik” dedi. Üçüncü olarak, küresel bir etki yarattıklarını anlatan Süel, “Çalışanlarımız, Vodafone Türkiye, Vodafone global grubumuz ve Avrupa’daki diğer Vodafone operatörleri bağış gerçekleştirdi. Fon oluşturduk. AÇEV ile beraber Adıyaman, Hatay ve Gaziantep Nurdağı’nda üç tane merkeze sosyal çocuk aile merkezleri yaptık. Eğitim merkezlerimizde ebeveynler, küçük çocuklar, 7-14 yaş arası çocuklar da var. Burada da 7 bin kişilik bir insana ulaştık” dedi.

35 bin öğrenci yapay zeka ile tanışacak

Vodafone Vakfı, Habitat Derneği işbirliğiyle dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirmek için yeni bir proje başlattı. “Yapay Zekâ Yıldızları” projesiyle, Türkiye’nin 81 ilinde 11-14 yaş arası ortaokul ve 14-18 yaş arası lise öğrencilerine yapay zekâ eğitimleri verilecek. Projeye katılan öğrenciler için global içerik ve etkinlikler aracılığıyla farklı gelişim alanları da sunulacak. Projenin ilk yılında toplam 35 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.