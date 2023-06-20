Gelecek Turizmde’nin Muğla’da üçüncü rotası Taşlıca oldu

MEHMET HANİFİ GÜLEL / MUĞLA

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Anadolu Efes ortaklığında yürütülen Gelecek Turizmde Programı, Muğla’daki üçüncü sürdürülebilir turizm rotası Taşlıca ile yoluna devam ediyor. Türkiye’nin ilk sürdürülebilir turizm programı Gelecek Turizmde’nin paydaşları, yeni turizm rotasını yerinde tanıtmak ve bölgede yürütülen faaliyetleri paylaşmak üzere Taşlıca’da bir araya geldi. Etkinlikte Michelin yıldızlı Şef Maksut Aşkar, 18 Haziran Dünya Sürdürülebilir Gastronomi Günü kapsamında paydaşlara tamamen Taşlıca’nın yerel ürünleriyle hazırlanan yemekler sundu. Proje kapsamında kadınların güçlenmesi, yeni istihdam olanakları yaratılarak yerel kalkınmaya katkı sağlanması ve sorumlu turist anlayışının yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütülüyor.

Program kapsamında, Akyaka ve Köyceğiz’in ardından üçüncü sürdürülebilir turizm rotası olarak Taşlıca’nın turizm potansiyeli ortaya çıkarılacak. Böylelikle yerel kalkınmaya destek olunacak ve ekonomik fırsatların artmasına katkı sağlanacak. Bozburun yarımadasının güneybatı ucundaki son yerleşim yeri Taşlıca’da, büyük ve küçükbaş hayvancılığın yanı sıra zeytin, badem, incir ve yerli karakılçık buğdayı üretimine dayalı susuz tarım yapılıyor. Köy ayrıca, arkeolojik yüzey araştırmaları hala devam eden 2600 yıllık Phoenix Antik Kenti’ne de ev sahipliği yapıyor.

Yerel kalkınma modelleri oluşturma hedefiyle çalışmalarına 16 yıldır devam eden Gelecek Turizmde, 2021 yılında yaşanan orman yangınlarının ardından çevresel, sosyal ve ekonomik rehabilitasyon sürecinin sürdürülebilir turizm desteğiyle hızlanması amacıyla odağını Muğla’ya çevirdi. Bölgede yangınla mücadeleden ormanlık alanlara su tankerleri koyulmasına, kadın kooperatiflerinden akademisyenlere varıncaya kadar geniş çapta katılımlarla çalıştaylar yapılarak ihtiyaçlar belirlendi. Bu doğrultuda gelecek dönemde yöre halkına yönelik sürdürülebilir turizm, ev pansiyonculuğu, kültürel ve ekolojik miras farkındalığı, sosyal medya kullanımı, finansal okuryazarlık ve girişimcilik gibi farklı konularda eğitimler verilmesi planlanıyor.

“Taşlıca, Türkiye’nin gizli kalmış cevherlerinden”

Gelecek Turizmde’de ana hedeflerinden birisinin ülkemizin sadece deniz-kum-güneş turizmi açısından değil, doğal, kültürel ve tarihi açıdan da oldukça zengin kaynaklara sahip olduğunu sürdürülebilir turizm uygulamalarıyla gösterebilmek olduğunu kaydeden Anadolu Efes Grup Kurumsal İletişim ve İlişkiler Direktörü (CCAO) Selda Susal Saatçi, program kapsamında fon desteği sağlamakla kalmadıklarını, yerelde danışmanlık ve iletişim desteği de verdiklerini söyledi. Projelerin uygulandığı beldelerde hayatına dokundukları tüm kadınların girişimcilik yolculuğunu yakından takip ettiklerini aktaran Saatçi, “Taşlıca gibi Türkiye’nin gizli kalmış cevherlerinden birinin potansiyelini ortaya çıkarmamızla, tarihi ve kültürel mirasın işaretçisi kahverengi turizm tabelalarının yerleştirilmesine de vesile olduk. Bu, Gelecek Turizmde kapsamında attığımız adımların ne denli büyük çarpan etkisi yaratabildiğine dair önemli örneklerden biri. Modeller yaratmak, bu modeller aracılığıyla da başka girişimlere ve projelere ilham vererek sosyal etkinin arttığını görmek bize büyük mutluluk veriyor” dedi.

Turizmi yerel ekonomilerin güçlenmesi için önemli bir sürdürülebilir kalkınma aracı olarak değerlendirdiklerini ifade eden UNDP Türkiye Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme Portföyü Temsilcisi Pelin Rodoplu, “Program kapsamında Taşlıca'da yöre halkına yönelik kapasite geliştirme eğitimleri düzenleyeceğiz. Tüm paydaşlarımız ile ortak çabalarımızın Taşlıca'nın zengin doğal ve kültürel mirasının korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğü Kültür ve Turizm Uzmanı Beril Yamaner, “Bakanlık olarak temel hedefimiz turizm potansiyeli olan alanların değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek ve böylece turizm faaliyetlerini çeşitlendirmek, ülke geneline ve 12 aya yaymak, turizmden elde edilen geliri artırmak. Taşlıca'da yürüttüğümüz projede, kültürün, doğanın ve gastronominin yolculuğuna odaklanarak toplum temelli sürdürülebilir turizme katkı sunuyoruz" dedi.

Bugüne kadar 200 bin kişinin hayatına dokundu

Bugüne kadar 19 proje ile 200 bin kişinin hayatına dokunan Gelecek Turizmde, yaklaşık 500 kadına doğrudan ya da dolaylı olarak istihdam sağlandı, 600 STK ve 23 üniversite ile iş birliği yapılan programda, sürdürülebilir turizm konusundaki yerel girişimlere bugüne kadar yaklaşık 2 milyon doları hibe ve iletişim yatırımı gerçekleştirildi.