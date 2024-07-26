Genç yetenekler kariyerlerine Türk Telekom ile 'START' verdi

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Türk Telekom olarak, Türkiye’nin dijital geleceğini yarınlarımızın teminatı gençlerle birlikte inşa ediyoruz. Geleceğe yönelik yaptığımız yatırımların odağında ülkemizin değeri gençler bulunuyor. Bu nedenle genç yeteneklerin öğrenme ve gelişim fırsatlarını yakalayarak iş dünyasını erkenden tanıma ve işgücüne katılmaları önemle üzerinde durduğumuz bir konu. Sunduğumuz staj ve erken kariyer fırsatlarıyla her geçen gün desteğimizi artırarak ülkemizin teknoloji alanındaki rekabet gücünü pekiştiriyoruz” dedi.

Türk Telekom, erken dönem kariyer fırsatları sunan programlarıyla yeteneklerini geliştirmek isteyen gençlerin yanında olmaya devam ediyor. Yeni dönemi başlayan ve 2015'ten bu yana gençler için staj ve iş imkânı sunan “START Stajım” programına katılan genç yetenekler Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte Türk Telekom CEO’su Ümit Önal ile bir araya geldi.

“Türkiye’nin dijital geleceğini yarınlarımızın teminatı gençlerle inşa ediyoruz”

Genç yeteneklerle deneyimlerini paylaşan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal; “Türkiye’nin dijital dönüşümünün lideri Türk Telekom olarak, yeni dijital ürünler ve hizmetler geliştirip dijital ekonomiye katkı sağlarken, en önemli odak noktamızı ülkemizin değeri gençler oluşturuyor. Gençlerimize yaptığımız her yatırımı, ülkemizin geleceğine yatırım olarak görüyoruz. Sunduğumuz eğitimler ve erken aşama kariyer fırsatlarıyla yarının liderlerine destek oluyoruz. START Stajım programına katılan genç yetenekler, Türk Telekom’un farklı departmanlarında görev alacak ve ilgi alanlarını erkenden keşfederek, kariyerlerinde fark yaratacak bir gelişim sağlayacaklar. Türkiye’nin en çok istihdam sağlayan markalarında biri olarak gençlerle birlikte çalışarak onların potansiyelini desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Bu yıl “Yeteneklerinle Geleceğe START Ver” sloganıyla yeni dönemi başlayan START Stajım ile programa katılan gençler, dört hafta boyunca alanında uzman profesyoneller tarafından verilecek eğitimlerle, yeteneklerini geliştirme fırsatı yakalayacak.