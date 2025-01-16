'Getir’e çöküyorlar' denilen BAE fonu Mubadala: Orijinal anlaşma çöktü

Türkiye’de kurulmasının ardından küreseldeki atakları ve hızlı büyümesi ile dikkat çeken Getir, finansal zorlukların ardından Haziran 2024’te yapılan bir açıklamayla 250 milyon dolarlık yeni bir yatırım aldığını ve şirket yapılanmasını değiştirdiğini duyurmuştu. Şirketin, stratejik bir yeniden yapılanma ile iki ayrı grup olarak faaliyetlerine devam edeceği belirtilmişti.

Getir’in kurucusu Nazım Salur'un yaptığı son paylaşımla kamuoyuna yansıyan anlaşmazlık ortaya çıkmıştı.

Masanın diğer tarafında bulunan ana aktörlerden Birleşik Arap Emirlikleri yatırım fonu Mubadala Investment Company, konuyla ilgili Bloomberg HT'ye özel açıklama yaptı.

"Anlaşmanın gereklerini yerine getiremeyeceklerini gösterdiler"

Mubadala'nın açıklamasında, "Mubadala, uzun süredir Getir'in yatırımcısı olarak şirketin büyümesine ve başarısına olan bağlılığını göstermiştir. Mubadala, 2021 yılından bu yana Getir'e yapılmış olan toplam yatırımın yüzde 80'inden fazlasını sağlayarak şirketin büyümesinde ve kârlılığa giden yolun desteklenmesinde önemli bir rol oynamıştır” denildi.

Açıklama şu şekilde devam etti:

“Mubadala, Getir'in kurucuları ile, şirketin mali durumunu güçlendirmek ve uzun vadede devamlılığını sağlamak için tasarlanmış olan bir yeniden yapılandırma planı üzerinde Haziran 2024'te anlaşmaya varmış bulunmaktaydı.

Ancak, kurucular bu anlaşmanın gereklerini yerine getiremeyeceklerini göstermişlerdir.

Bunun sonucunda, Mubadala, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte alternatif bir işlem yapısı üzerinde anlaşmaya varmıştır.

Bu yeni işlem, Getir'in finansal istikrarını güvence altına alacak ve uzun vadeli iş planının uygulanmasına olanak tanıyacaktır. Böylelikle 18.000'den fazla Türk çalışan ile kurulmuş olan istihdam ilişkisinin korunması ve sürdürülebilirliği sağlanacaktır.

Bu yeni anlaşma, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri tarafından oy birliğiyle onaylanmış olup önümüzdeki hafta yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Mubadala'nın teklifi Getir'in geleceğini güvence altına alacak, uygulanabilir ve finansal kaynaklarla desteklenen tek seçenektir.

Mubadala, Getir’in geleceğine yatırım yapmaya ve şirketi ve yönetimini yeni hedeflere ulaşılması için güçlendirmeye ve desteklemeye devam edecektir. Böylelikle Türkiye’deki menfaat sahiplerine, çalışanlara ve daha geniş topluluklara fayda sağlanacaktır."

“Ek finansman talep etmek için birçok girişimde bulunuldu”

Mubadala, yükümlülükler ve tartışmalı kararı onaylayan yönetim kurulu üyelerine yönelik de şu açıklamayı yaptı:

“Ne yazık ki, haziran ayındaki yeniden yapılandırma anlaşmasından bu yana, Getir'in kurucuları tarafından işlem kapanışını geciktirmek ve orijinal haziran anlaşmasının bir parçası olmayan önemli miktarda ek finansman talep etmek için birçok girişimde bulunuldu.

Bu durum orijinal anlaşmanın çökmesine neden olmuş ve şirketin geleceğini tehlikeye atmıştır.

Yönetim kurulu üyeleri doğrudan Getir tarafından işe alınan profesyonel yeniden yapılandırma uzmanlarıdır. Bu kişiler, kurucuların onayıyla yönetim kuruluna atanmış ve Getir BV tarafından ücretlendirilmiştir.”