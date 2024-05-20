Getir'in Tottenham Hotspur'a borcu olduğu ileri sürülmüştü: Açıklama geldi...

Sky News'ün Mark Kleinman imzalı haberinde hızlı teslimat şirketi Getir'in Tottenham Hotspur'a yaklaşık olarak 5 milyon sterlin tutarında borcu olduğu ileri sürülmüştü.

Söz konusu iddialara Getir'den yanıt geldi. Şirket ilgili açıklamasında "Tottenham Hotspur ile gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasından kaynaklı kulübe yönelik borç bulunmamaktadır" ifadelerine yer verdi.

Getir'in konuya ilişkin açıklamasının tamamı ise şu şekilde:

"Bugün Sky News kaynaklı olarak yayınladığınız haberinizde, şirketimizin 2021 yılında sponsorluk anlaşması yaptığı Premier League takımı Tottenham Hotspur’a borcu olduğu yönünde asılsız iddialar yer almaktadır. Bu haberlerin gerçeği hiçbir şekilde yansıtmadığını önemle belirtmek isteriz.

Şirketimizin, Tottenham Hotspur ile gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasından kulübe borcu yoktur.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, haberinizde açıklamamıza yer verilmesi için desteğinizi rica ederiz."

Getir ile Tottenham Hotspur, 2021 yılında 3 yıllık bir sponsorluk anlaşması imzalamıştı. Bu anlaşma kapsamında Tottenham Hotspur formaları, Getir'in logosuna ev sahipliği yapmıştı.